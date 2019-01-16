全台土石流潛勢溪流新增6條　宜蘭、屏東等5縣市住戶要注意

▲ 屏東縣獅子鄉之前土石流，造成用路人行進困難。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（16日）公布新增全台土石流潛勢溪流6條，分別位於宜蘭縣（2條）、新北市（1條）、台中市（1條）、屏東縣（1條）和花蓮縣（1條）等5縣市。水土保持局表示，每年颱風豪雨都會造成不同地點發生土石流災害，因此經定期調查，5月汛期前依據公開資料，更新保全住戶清冊，以完備土石流防災整備能力。

水土保持局說明，這次新增6條後，全台土石流共有1725條，同時調整土石流警戒基準值等土石流災害潛勢資料，提供各級政府作為今年土石流防災應變的參據，相關資料都公開在土石流防災資訊網，方便各級政府與民眾能即時查詢，同時瞭解全台各地土石流潛勢溪流分布及土石流警戒基準值。

▲阿里山公路上方開墾整地，導致36.8K下雨就有土石流。（圖／翻攝莊姓網友臉書及公路總局）

水土保持局提到，進行全台土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討更新後，依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，在去年12月5日邀集相關單位、專家學者審查確認，調整修正土石流潛勢溪流及土石流警戒基準值等資料，確定新增土石流潛勢溪流6條，包括宜蘭縣（2條）、新北市（1條）、台中市（1條）、屏東縣（1條）和花蓮縣（1條）。



水土保持局強調，由於每年颱風豪雨都可能造成不同地點發生土石流災害，為避免造成二次災害，每年都會請地方政府提報建議新增或須檢討的土石流潛勢溪流地點，經調查、審查後定期公開，作為防災應變的參據，同時請各級政府防救災單位在5月汛期前，依據公開資料新增及校核更新保全住戶清冊，確實掌握其轄內土石流潛勢溪流影響範圍內所有保全對象，以完備土石流防災整備能力。