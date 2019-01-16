小貓翹家卡縫哀嚎　好心鄰居霸氣「打破它」電鑽破牆2hr解危

▲家貓「樂樂」翹家卡石縫中，大家花了2小時破牆，才把貓咪救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名邱姓名眾所飼養的家貓，14日失去了蹤影，家人找了一整天都沒有發現，15日一早接到了一通電話，說是小貓卡在石牆縫內；飼主前往後發現，這牆寬只有一個拳頭大，與屋主協調後同意拆牆，花了近2個小時才將貓救出。

▲小貓卡在只有一個拳頭大的石縫中，動彈不得。（圖／記者黃孟珍翻攝）



據邱姓飼主表示，14日早上發現小貓不見了，以為是跑到附近玩，後來才得知是跟著流浪貓跑掉了，飼主非常著急，找了一天一夜，全無消息。就在遍尋不著的時候，剛好隔壁鄰居打電話來說，好像有微弱的貓叫聲在牆縫內發出，才發現原來是卡在牆縫裡動彈不得。

飼主說，因為牆縫不到一個拳頭寬，怎麼都搆不到貓卡住的位置，所以只好把牆給打破，沒想到隔壁屋主馬上就答應破牆救援，大家七手八腳的花了近2個小時，才把發抖的小貓順利救出。

▲隔壁鄰居拿著鑽牆工具，小心翼翼的把牆鑽出一個洞，順利把貓救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃姓女屋主也說，當下看到小貓卡住的時候，也沒有多想，好像除了把牆打掉之外，也別無他法，就讓大家把牆給打一個洞，屋主更佛心的說，「沒關係，先救出再說，再找人補起來就好了。」

邱姓飼主說，小貓養了一年多，已經有著像家人般的感情，這次發生「翹家」事件，非常感謝大家幫忙，也會更加注意小貓的安全，不會讓這事件再發生了。