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2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

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國際中心／綜合報導

泰國警方於14日接獲報案，位於坤敬府市區一處學校的足球場發現了一名正面朝上、倒臥在草皮上的年輕男性，現場經過初步判定，男子已死亡超過6小時，頭部和身上都有外傷，疑似生前遭受殘忍的暴力對待。

▲17歲少年遭活活打死。（圖／翻攝自หน่วยกู้ภัยอุทิศหนองคายทีมตอบโต้ภัยพิบัติเขตเหนือ）

▲17歲少年遭活活打死。（圖／翻攝自หน่วยกู้ภัยอุทิศหนองคายทีมตอบโต้ภัยพิบัติเขตเหนือ）

根據泰國媒體《kapook》報導，這名現年17歲的年輕男子名字叫Reid，身穿藍色上衣、短褲和運動鞋，警方在他身上發現多處傷痕，詳細死因仍待近日解剖確認。有目擊者供稱，有民眾騎乘2部機車闖入校園，隨即聽到一陣被砸的聲音，不久後其中一台機車先離開。

不久後，泰國當地的媒體和網站上出現了一支死者生前遭虐打的影片，影片長1分34秒，可以清楚聽見男子連連大叫，「放過我」、不斷地哭喊「我做了什麼，我錯了」，不過兩名施暴者絲毫沒有停下的意思，先是用腳猛踹死者的頭部，還用約莫一公尺長的木棍重擊頭部、頸部，此時死者已經失去任何反擊的能力，只見他奄奄一息的躺在地上。

▲17歲少年遭活活打死。（圖／翻攝自สิน เมืองไทย）

▲少年屍體直至隔天才被發現。（圖／翻攝自สิน เมืองไทย）

犯案地點位就在學校，再加上影片內容非常殘忍，引起泰國網民一陣撻伐，紛紛要求盡早緝凶到案。警方人員初步猜測男子與友人發生衝突，以至被毆打致死、棄屍校園，另外也同步掌握到死者先前因吸毒入獄，上個月才獲釋，為此也有人懷疑，死者是因毒品糾紛招致殺機，全案仍在偵辦中。

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