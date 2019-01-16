貴婦奈奈註定與黃博健相剋相沖！無法進黃家門…「她擔心我騙他兒子」

▲ 貴婦奈奈與丈夫黃博健逃亡加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者葉國吏／綜合報導

貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄3人，去年捲款10億元逃亡遭通緝，外界傳聞被害人已懸賞黑幫跨海找人，調查局將3人提列為「追緝外逃要犯」，並祭出檢舉獎金，一人25萬元。3人流亡海外被追查，如今傳出貴婦奈奈跟先生黃博健根本沒登記結婚，只因為命理2人相沖相剋。

貴婦奈奈在2002年開始寫無名部落格，當時還沒什麼人在寫，所以她的文章很快就創下百萬人次的點閱率，人氣旺到出版社開始幫她出書。當時貴婦奈奈與小她6歲的老公相處之道，也是大家關注話題，她說維持感情的不二法門別無他法，就是要用「服務業」的精神來與另一半相處，付出不求回報，讓對方快樂，多傾聽就不容易吵架。

▲網友成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔」社團。（圖／翻攝自臉書）

根據《周刊王》報導，貴婦奈奈跟黃博健事實上並沒有夫妻之名，2人始終不婚的主因是跟黃家二老的傳統觀念有關。主要是女大男小，加上「夫妻相差6歲會相剋相沖」的命理說法。對貴婦奈奈來說，黃博健的媽媽是更高的門檻。貴婦奈奈曾經透露，剛開始黃博健媽媽很擔心我會騙她兒子。

另外黃博健媽媽對於挑媳婦很有想法，黃博健的一個哥哥，甚至因為母親反對他跟某位女生交往而選擇出家。

據悉10多年來貴婦奈奈為了得到黃博健媽媽認同，風風光光嫁入黃家，一直想生個孩子，可惜始終未能如願。