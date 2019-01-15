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南方澳大陸漁工岸置中心　變成蚊子館7月停止營業

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▲蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。。（圖／記者游芳男攝）

▲蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心（圖右），7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，解編後活化為漁民住宿會館等用途，宜蘭縣長林姿妙相當重視，15日在縣務會議上指示農業處應朝照顧漁民立場出發，於近期內邀請行政院農業委員會漁業署、縣籍議員、蘇澳區漁會及相關單位對於後續使用做充分討論及確認。

1994年南方澳發生「上好3號」海上船屋因颱風翻船沈沒，10名漁工不幸死亡，當時大陸漁工不能上岸安置問題引起重視，2001年漁業署出資興建南方澳中國漁工岸置中心，但由縣府委託蘇澳區漁會管理，漁工全盛時期容納曾近800人人以上。

但因南方澳漁工剩下約86人，目前約28人在住，使用率低，且年久失修、環境雜亂，加上兩岸關係條例規定，中心及附近區域有境外管制區限制，僅限大陸漁工使用，讓岸置中心不得轉型它用，成為「蚊子館」。

▲▼蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼蚊子館的宜蘭南方澳大陸漁工岸置中心，7月停止營業，朝活化為漁民住宿會館等用途規劃。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

宜蘭縣政府表示，南方澳漁港屬一類漁港，主管機關為漁業署且該署具南方澳漁港產權十分之九，因此縣府將蒐集地方的意見反應給漁業署，讓南方澳大陸漁工岸置中心建築活化符合地方需求。

農委會於1995年訂定「臺灣地區漁船船主在臺灣地區離岸十二浬以外海域僱用大陸地區船員暫行措施」（已廢止），自此開啟了中國大陸漁工合法進入台灣沿岸漁港工作的一道門，但由於兩岸的競合，大陸漁工仍屬於「境外僱用、境外作業，過境暫置」，不比境內外籍漁工可適用於勞基法，他們的生活空間也受到相當管制，限定在漁港範圍內。

縣政府說，基隆市八斗子漁港、新竹漁港、東港漁港及台中梧棲漁港內岸置處所相繼因大陸漁工人數減少而停止營業，改為原船安置，，僅剩宜蘭大溪及南方澳岸置處所，但因大陸漁工薪資較高，逐漸被外籍漁工取代，宜縣目前外籍漁工約為2千900人，大陸漁工約260人。

南方澳大陸漁工岸置中心近年月住宿平均人數降為40人以下，連續2年虧損，無法達到良好管理狀況，自2018年10月至今已開過4次說明會，該府業於2018年12月18日公告，自2019年1月1日起停止營業改為原船安置，惟因應年節漁工搬遷問題，2019年1至6月訂為漁工移出緩衝期，預計將於2019年7月停止營業。

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