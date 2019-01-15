天啊！「龍介仙」變按尼？！　上女性雜誌秒變型男

▲國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介，接受ELLE女性雜誌的訪問，還接受雜誌造型設計，登上雜誌封面，「龍介仙」從中年大叔秒變型男。 （圖／ELLE同意提供謝龍介使用，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介，接受ELLE女性雜誌的訪問，還接受雜誌造型設計，登上雜誌封面，讓人看了嚇一跳，「龍介仙」從中年大叔秒變型男，連他自己看了都說「差點驚死」。

雜誌專訪文中指出：「白襯衫、格紋外套；藏藍羊毛大衣、深灰色混羊毛西褲；深灰色領帶、黑色系帶皮鞋。脫下眼鏡，把頭髮梳貼，謝龍介「龍介仙」難得如此「瞎趴」，一秒從大叔變型男！身材高大的他，乍看之下還有那麼點賭神的味道」。

但是第一次拍攝時尚照片不太習慣，看著編輯幫他準備的格紋西裝，他居然用台語驚呼：「熊熊就袂驚死…」，不過親和力十足的他，仍然很配合地擺出各種姿勢，非但沒有長輩的距離感，眼神裡反倒流露著「巴小傑」般的赤子之心。

談到日常的衣著，謝龍介說「西裝頭毛攏是我自己處裡，從來不麻煩老婆，因為從小母親就教我，出門一定要形體整齊端正。」。

以靈活流利的台語、信手拈來引經據典的口條魅力爆紅的他，是近年來最受矚目的市議員之一。在臉書社群開直播、上節目說學逗唱樣樣來，還在鏡頭前示範傳統台南料理奄轉魚。奄轉魚是謝龍介的拿手菜，他透露從小就愛站在灶咖看媽媽下廚，於是練就一身好廚藝。如此接地氣的庶民風格，更讓他有一種反差萌的可愛。