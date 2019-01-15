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客運駕駛心慌慌 「以為違規遭攔查」　警登車揪出2名逃逸外勞

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▲台東大武警察分局員警在森永派出所前，攔下客運車並在車上查獲2名逃逸外籍移工。（圖／台東縣警察局提供，下同）

台東大武警察分局員警在森永派出所前，攔下客運車並在車上查獲2名逃逸外籍移工。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣大武警察分局日前晚間23時許接獲線報，南迴公路台東往屏東方向之國光客運上疑似有2名逃逸外勞。該分局獲報後立即通報各所加強盤查，在天下第一關森永派出所成功攔截該輛客運，並在車上查獲2名逃逸外籍移工，經偵訊後，移送內政部移民署台東專勤隊偵辦。

警方攔查該輛客運車時，司機一度還以為自己違規遭攔查，經警方向司機表明並上車察看時，在客運車上只看見2名乘客，一眼就認出2名疑似外籍移工的男子。

▲台東大武警察分局員警在森永派出所前，攔下客運車並在車上查獲2名逃逸外籍移工。（圖／台東縣警察局提供，下同）

2名逃逸外籍移工經偵訊後，移送移民署台東專勤隊偵辦。

員警盤查時，該2名外籍男子向警方表示，日前來台東遊玩，欲回高雄市，但說詞馬上就被大武員警識破。員警以M-POLICE行動載據查證該2名男子身分後，確認2名都是逃逸行方不明的外籍移工，立即將2人帶回所內偵訊。

警方調查，2名越南籍人士原申請在台從事製造業技工，為了謀求更好的工作機會而逃離該公司。警方查證身分後，移送內政部移民署台東專勤隊偵辦。

大武分局表示，警方執行觀宏專案，將針對外籍人士經常出入及聚集場所，如小吃部、美容院或其他消費娛樂場所加強盤查。同時呼籲，不可隨意僱用未經行政院勞工委員會許可之外籍勞工，如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）之外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。

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