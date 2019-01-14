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夜空「一團亮光」向上衝　以色列承認炸大馬士革機場

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▲ 從影片可以看到，突然冒出亮光快速衝向夜空，數秒後地面出現火光。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

敘利亞11日才指控以色列派遣戰機襲擊大馬士革機場。以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於13日的閣揆會議中罕見承認，以色列軍隊在過去的36小時內，持續轟炸大馬士革機場中的伊朗軍火庫，並將繼續攻擊境內其他的伊朗和真主黨勢力，「正如之前所承諾的，我們將比任何時候展現更加堅定的決心，對敘利亞內的伊朗勢力採取行動」。

▼ 以色列總理坦雅胡。（圖／路透社）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）

根據The Times of Israel報導，13日舉行的閣揆會議中，由於以色列國軍首席中將艾森科特（Gadi Eisenkot）即將於15日結束4年任期，坦雅胡在會議中稱讚他阻止伊朗在敘利亞建立永久軍事基地的企圖。

他表示，在艾森科特的指揮下，以色列已取得「巨大成就」，成功阻止伊朗在敘利亞建立軍事基地，包括採取行動阻止在黎巴嫩製造精密武器、摧毀真主黨建造從黎巴嫩進入以色列的隧道、數百起恐怖行動，並進行數起「公開和隱匿」的行動，「但現階段還有很多工作要做，我們會繼續做下去」。

此外，阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）於11日報導，以色列戰機當天發射許多導彈，雖然官方成功攔截許多枚飛彈，但機場倉庫仍遭到擊中，大馬士革機場仍運作正常。但文章卻認為，攔截「大多數」導彈的發言，只是敘利亞軍方的共同主張，看在許多國防專家的眼中只是「虛假或誇大其詞的」。

報導指出，由於坦雅胡過去很少公開承認攻擊他國，此次強硬發言被認為是呼應美國於11日表示美軍將撤離敘利亞的發言。

▼ 敘利亞指控，以色列於11日對大馬士革機場發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列、敘利亞空襲（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：以色列,大馬士革機場,大馬士革,以色列首相班傑明,Benjamin Netanyahu,艾森科特,Gadi Eisenkot

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