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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

馬英九洩密案決戰更審　判太陽花無罪之庭長張惠立中籤

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▲▼高等法院庭長周政達，出示溫股法官張惠立中籤，將審理馬英九洩密案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高等法院庭長周政達，出示溫股法官張惠立中籤，將審理馬英九洩密案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪，二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷發回，由高等法院進行更審。高院收案後，11日公開抽籤，最後曾經判決太陽花學運無罪的女庭長張惠立中籤，她的女庭員游士珺、柯姿佐，將一起組成合議庭審理本案。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九要求前檢察總長黃世銘，對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強再度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪，提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，認為馬英九的行為乃是行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，因此判決馬英九無罪。檢方上訴二審，高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，不能阻卻違法，因此逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經最高法院公開抽籤後，分由刑六庭審理，全案於本月初宣判，最高法院撤銷馬英九有罪判決，發回高等法院更審。而根據《刑事訴訟法》新修正的規定，馬英九的案件可以撤銷發回一次，亦即高院更審後即定讞，故高院更審法官將決定馬英九是否有罪，至為重要。

高院收案後，11日公開抽籤，最後由女庭長張惠立中籤，張惠立為司法官30期結業，是目前中華民國女法官協會秘書長，另外她的兩位庭員女法官游士珺、柯姿佐，將一起組成合議庭，審理本案。張惠立近來最著名的案件，是在太陽花學運案二審時，將林飛帆、陳為廷等22名被告，全數判決無罪；她當時在庭上用了15分鐘陳述，並當庭痛批「畢竟民意如流水，既能載舟、亦能覆舟，期盼有權利者，能傾聽民眾之心聲。」
 

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