網婆匯款嬌喊「想早點去見你」　他帳戶多百萬挨告獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）被指控，在2023年12月間將自己名下的3個金融帳戶交給詐騙集團使用，導致16名受害者被騙錢，共計損失131萬餘元。不過，彰化地院法官表示，經查核阿哲與網婆陳姓女子的對話紀錄，發現他是遭到陳女等人的話術引導，才會將提款卡交出，他主觀上是否有幫助詐團的意思，顯然存在合理懷疑，最終因證據不足，裁定他無罪。

▲阿哲透過網路認識陳女，以為遇到可以共度一生的伴侶，沒想到卻是詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2023年12月間透過超商服務，將自己名下3個金融帳戶的提款卡寄給真實身分不詳的詐騙集團成員，然後再透過LINE告知密碼；該詐團取得帳戶資料後，隨即利用假投資等話術，向16名受害者施詐，成功騙得131萬餘元。

後來受害者們發現被騙，憤而報警並提告。阿哲到案之後辯稱，他透過網路認識一名在香港做生意的陳女，對方說要來台灣同住，但匯款至他的帳戶時被扣住，所以要求他將提款卡寄給「李專員」處理，他為了幫助陳女才會答應寄出卡片

並提供密碼，他也是被騙的。

彰化地院法官檢視阿哲和陳女之間的對話紀錄，發現陳女確實在2023年12月間主動提及自己單身、準備回台灣生活，還主動詢問阿哲是否願意在一起，如果經濟有困難，她可以提供資助；接著，陳女突然示愛「我想早點回去見你」，於是向阿哲討要帳戶資料，並聲稱已匯款港幣20萬元給阿哲，還叮囑要幫忙保密，「台灣比較亂，我不希望人家知道我有錢」。

後來陳女聲稱已陸續匯款多次，但款項遭扣，要求阿哲與李專員連繫，阿哲才在李專員的指示之下，將3張提款卡寄出，還匯款5萬元至李專員指定的帳戶之中。

法官表示，從上述證據看來，阿哲因誤信陳女、李專員的話術，進而提供提款卡及密碼，尚非不能採信，他主觀上是否具有幫助詐欺取財或幫助一般洗錢之犯罪故意，仍存在合理的懷疑，加上檢方這邊的證據尚不足以證明他有犯罪行為，最終因證據不足，裁定他無罪，全案仍可上訴。