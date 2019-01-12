影／解放軍「匕首槍、轉角槍」齊亮相　央視：先進武器罕見同框

記者馬叔安／綜合報導

大陸央視日前公佈的影片中，出現了解放軍陸軍第76集團軍「雪楓」特戰旅裝備的多款先進單兵槍械，包括匕首槍、能90度拐彎射擊的手槍「拐角系統」，以及新一代步榴槍。據了解，這些裝備進入基層部隊，意味著解放軍發展現代化、信息化單兵裝備的成效。

在影片中，能看到川著迷彩服的解放軍士兵在操練場地上使用各種武器，其中有些人同時身上披掛多把槍枝，配合地形輪番使用，其中也有士兵緊靠轉角牆邊，展示拐角槍枝的使用。央視網指出，解放軍多種先進的特戰裝備在同一場合亮相，是較為罕見的現象。

▲解放軍軍人使用拐角槍。（圖／翻攝自央視網）

據了解，拐角槍械（CornerShot）是由以色列牆角射擊公司（Corner Shot Holdings）所設計。公司網站介紹，這種武器系統是以能夠提供從上下左右與目標交戰的方法所設計的，並能快速移動到上述每一個射擊位置，不需要將手從武器上移開。

▲拐角槍。（圖／翻攝自CornerShot網站）

此外，解放軍使用的91式匕首槍（QSB-91），從1992年服役至今，這款武器由中國國營974廠研製和生產，內建4發式擊發機構，射程10公尺，隨著最新的11式匕首槍（QSB-11）的研發，QSB-91將會被其取代。

▲解放軍軍人使用匕首槍。（圖／翻攝自央視網）

大陸國防部網站指出，「雪楓」特戰旅前身為新四軍抗日先遣大隊，由抗日名將彭雪楓等人於1938年6月在河南省確山縣竹溝鎮創建，先後轉戰豫、皖、蘇邊界和津浦路地區，部隊多次被評為軍事訓練一級單位。