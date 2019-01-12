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泳裝旗袍走秀暖場　2019中美超模大賽上海站啟動

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▲年僅12歲的Sophia，夢想成為模特而後可以跨界演戲。（圖／記者魏有德攝）

▲年僅12歲的Sophia，夢想成為模特而後可以跨界演戲。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

近年大陸產生不少國際超模，許多女孩投入其中，夢想能站在T字伸展台上發光發熱。除了學校培訓、節目選秀，透過比賽鍍金也是一種能迅速在業內佔有一席之地的方式。中美超級模特大賽舉辦至今已經十年，上海賽區的啟動儀式上，年僅12歲的中美混血兒Sophia表示，當模特兒是夢想，對未來跨界的演藝生涯也很有幫助。

Sophia來到大陸，在湖南衛視的節目「小戲骨」中曾客串演出，對於喜歡戲劇表演的Sophia而言，模特兒的專業訓練能帶給她走向國際舞台的資本。她提到，模特兒身體姿態端正，對演藝事業有很大幫助，因此特別專注在模特兒和演員這兩件事。

▲近年大陸產生不少國際超模，許多女孩投入其中，夢想能站在T字伸展台上發光發熱。（圖／記者魏有德攝）

▲近年大陸產生不少國際超模，許多女孩投入其中，夢想能站在T字伸展台上發光發熱。（圖／記者魏有德攝）

今年27歲的葉培培，投入模特生涯已經四年。她表示，時裝周、維祕秀是每個做模特兒的夢想舞台，一開始入行時也經歷過辛苦的階段，表現不是很好，要想提升自己還得更加自信一點。

在許多女孩眼中，模特兒是一份很風光的職業，象徵著美麗、財富與榮耀。大陸國際超模人才輩出，從瞿穎、劉雯、何穗到悉夢瑤，都是在國際舞台上發光發熱的名模，成為業內小模仿效學習對象。

▲2019中美超模大賽上海站啟動儀式，模特兒穿泳裝及旗袍走秀。（圖／記者魏有德攝）

▲2019中美超模大賽上海站啟動儀式，模特兒穿泳裝及旗袍走秀。（圖／記者魏有德攝）

2019中美超模大賽中國賽區上海站將於4月進行總決賽，啟動儀式上安排八位風格不同的模特兒以泳裝及旗袍造型走秀，中西文化風格並進，替活動暖場。
 

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關鍵字：上海,特派現場,模特

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