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微風南山超強整理包！3家必吃高空餐廳　View超犯規

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生活中心／綜合報導

號稱台北信義區最強的美食百貨「微風南山」，終於風風光光開幕，除了有平民的台、日、港美食品牌，當然也有奢華頂級的餐廳，全部集中在46到48樓層，我們特別挑出3家具有指標性的高空景觀餐廳，包含結合鐵板燒和日式割烹的「The Ukai Taipei」，股神巴菲特也愛的頂級牛排館「Smith & Wollensky台北店」，以及全台最高的燒肉餐廳「和牛47」，不只有讓人讚嘆的高空美景，更有令人驚豔的美食高度。

一、46 樓【The Ukai Taipei】

在日本東京已有 50多年歷史的 UKAI 集團，2017年時與台灣御盟集團合作，將旗下2大人氣品牌：曾獲米其林一星殊榮的「Ukai-Tei鐵板燒」和「Grill Ukai西式燒烤」，推進高雄的「晶英國際行館」，受到食客相當高的評價。

「The Ukai Taipei」提供米其林級的鐵板燒料理。

餐廳使用的和牛來自日本田村牧場，油脂相當豐富。

經典菜色「岩鹽蒸鮑魚」，口感軟嫩，嘗得到原始鮮甜。

今年雙方再度攜手，於微風南山百貨46樓，創立全新品牌The Ukai Taipei，料理形式結合旗下的Ukai-Tei鐵板燒和「Kappou Ukai」 日式割烹，食材除了從日本進口，也使用台灣在地的桂丁雞、宜蘭九孔鮑魚、澎湖龍蝦及小農栽種的各式蔬菜，食器部分，笹野總料理長也親自到台灣各地挑選，搭配窗外的象山美景，相信客人能有細緻奢華的用餐體驗。

笹野總料理長親自到台灣各地挑選食器，展現十足誠意。（翻攝自The Ukai Taipei臉書）

餐廳靠窗位置，能看到象山美景。

「The Ukai Taipei」嘗得到鐵板燒和日式割烹料理。

二、47樓【Smith & Wollensky台北店】

如果你好奇電影《穿著PRADA的惡魔》中，機車主管米蘭達最愛的牛排是什麼滋味，你可以在47樓的Smith & Wollensky台北店找到答案，這家在紐約已有超過40年歷史的頂級牛排館，曾是股神巴菲特舉辦年度慈善午宴的餐廳，水準自然不需贅述。

「乾式紅屋牛排46oz」可品嘗到紐約客與菲力兩個部位，富嚼勁的紐約客可嘗到肉的原始風味，菲力外酥內軟。7,680元／份。（圖片由Smith & Wollensky台北店提供）

「咖啡可可菲力 10oz」是將牛排裹上特製咖啡可可調味鹽再高溫爐烤，並以辣味奶油增添香氣，再擺上特製的洋蔥絲。2,280元／份。（圖片由Smith & Wollensky台北店提供）

「Simth & Wollensky」的牛排會經過4週乾式熟成。 （圖片由Smith & Wollensky台北店提供）

牛排料理之所以能征服饕客味蕾，除了嚴選美國簽約牧場USDA Prime極佳級牛肉，還得歷經4週乾式熟成，使其風味變得豐厚精彩。另外，菜單設計也有15％的比例是在地獨家菜色，像是低溫舒肥的鱘龍魚，結合噶瑪蘭威士忌醬的究好豬排等。

「30oz究好戰斧豬佐噶瑪蘭威士忌醬」豬排包含軟嫩、緊實、Q彈的豐富口感，特製噶瑪蘭威士忌醬帶出醇厚濃郁的成熟風味。1,980元／份。（圖片由Smith & Wollensky台北店提供)

另一大亮點是，台北店是該品牌中唯一的高空景觀餐廳，挑高４米的玻璃帷幕，讓客人有無邊際的極佳視野，放眼望去，台北101盡收眼底。週三至週六晚上還有爵士樂團的Live表演，搭配窗外點點亮起的霓虹燈，為晚餐增添不少浪漫氣息。

挑高4米的玻璃帷幕，讓客人有無邊際的極佳視野，放眼望去，台北101盡收眼底。（圖片由Smith & Wollensky台北店提供）

「Simth & Wollensky」在紐約已有超過40年歷史，是相當出名的老牌頂級牛排館。（圖片由Smith & Wollensky台北店提供）

三、47樓【和牛47】

和牛47是乾杯集團推出的最新力作，座落於微風南山的47樓，堪稱是全台最高的燒肉餐廳，店家傾全力將集團進口最頂級的肉品集結於此，把最擅長的燒肉與日本傳統懷石料理做結合。

「和牛47」把最擅長的燒肉與日本傳統懷石料理做結合。（圖片由和牛47提供）

「和牛47」菜單由日籍總料理長鈴木俊寬設計 。（圖片由和牛47提供）

菜單由日籍總料理長鈴木俊寬設計，從前菜到主餐皆能吃到夢幻的日本和牛，另外還蒐羅超過30 種，日本各都道府縣的知名酒款來搭餐，配上日本木造町屋的空間設計，以及落地窗外的台北101美景，讓客人能感受到最舒心的款待。

「和牛47」以日本木造町屋的風格做空間設計。（圖片由和牛47提供）
 
The Ukai Taipei
 
  • 地址：台北市信義區松智路17號46樓
  • 電話：02-7730-1166
  • 營業時間：12：00～15：00、18：00～22：00
  • 備註：鐵板燒午餐有2,500元和3,500元套餐，晚餐有6,000元和7,000元套餐；日式割烹午餐有2,200元和3,300元套餐，晚餐有4,500元和5,500元套餐。
Smith & Wollensky台北店
 
  • 地址：台北市信義區松智路17號47樓
  • 電話：02- 2345 5647
  • 營業時間：11：30～22：00，週五、六至23：00。
和牛47
 
  • 地址：台北市松智路17號47樓
  • 電話：02-2723-1808
  • 營業時間：11：30～15：00、17：00～23：00
  • 備註：預計1月31日正式開幕。客單價3,000至5,000元。
 

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