微風南山超強整理包！3家必吃高空餐廳　View超犯規

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號稱台北信義區最強的美食百貨「微風南山」，終於風風光光開幕，除了有平民的台、日、港美食品牌，當然也有奢華頂級的餐廳，全部集中在46到48樓層，我們特別挑出3家具有指標性的高空景觀餐廳，包含結合鐵板燒和日式割烹的「The Ukai Taipei」，股神巴菲特也愛的頂級牛排館「Smith & Wollensky台北店」，以及全台最高的燒肉餐廳「和牛47」，不只有讓人讚嘆的高空美景，更有令人驚豔的美食高度。

一、46 樓【The Ukai Taipei】

在日本東京已有 50多年歷史的 UKAI 集團，2017年時與台灣御盟集團合作，將旗下2大人氣品牌：曾獲米其林一星殊榮的「Ukai-Tei鐵板燒」和「Grill Ukai西式燒烤」，推進高雄的「晶英國際行館」，受到食客相當高的評價。

今年雙方再度攜手，於微風南山百貨46樓，創立全新品牌The Ukai Taipei，料理形式結合旗下的Ukai-Tei鐵板燒和「Kappou Ukai」 日式割烹，食材除了從日本進口，也使用台灣在地的桂丁雞、宜蘭九孔鮑魚、澎湖龍蝦及小農栽種的各式蔬菜，食器部分，笹野總料理長也親自到台灣各地挑選，搭配窗外的象山美景，相信客人能有細緻奢華的用餐體驗。

二、47樓【Smith & Wollensky台北店】

如果你好奇電影《穿著PRADA的惡魔》中，機車主管米蘭達最愛的牛排是什麼滋味，你可以在47樓的Smith & Wollensky台北店找到答案，這家在紐約已有超過40年歷史的頂級牛排館，曾是股神巴菲特舉辦年度慈善午宴的餐廳，水準自然不需贅述。

牛排料理之所以能征服饕客味蕾，除了嚴選美國簽約牧場USDA Prime極佳級牛肉，還得歷經4週乾式熟成，使其風味變得豐厚精彩。另外，菜單設計也有15％的比例是在地獨家菜色，像是低溫舒肥的鱘龍魚，結合噶瑪蘭威士忌醬的究好豬排等。

另一大亮點是，台北店是該品牌中唯一的高空景觀餐廳，挑高４米的玻璃帷幕，讓客人有無邊際的極佳視野，放眼望去，台北101盡收眼底。週三至週六晚上還有爵士樂團的Live表演，搭配窗外點點亮起的霓虹燈，為晚餐增添不少浪漫氣息。

三、47樓【和牛47】

和牛47是乾杯集團推出的最新力作，座落於微風南山的47樓，堪稱是全台最高的燒肉餐廳，店家傾全力將集團進口最頂級的肉品集結於此，把最擅長的燒肉與日本傳統懷石料理做結合。

菜單由日籍總料理長鈴木俊寬設計，從前菜到主餐皆能吃到夢幻的日本和牛，另外還蒐羅超過30 種，日本各都道府縣的知名酒款來搭餐，配上日本木造町屋的空間設計，以及落地窗外的台北101美景，讓客人能感受到最舒心的款待。

The Ukai Taipei 地址：台北市信義區松智路17號46樓

電話：02-7730-1166

營業時間：12：00～15：00、18：00～22：00

備註：鐵板燒午餐有2,500元和3,500元套餐，晚餐有6,000元和7,000元套餐；日式割烹午餐有2,200元和3,300元套餐，晚餐有4,500元和5,500元套餐。

Smith & Wollensky台北店 地址：台北市信義區松智路17號47樓

電話：02- 2345 5647

營業時間：11：30～22：00，週五、六至23：00。

和牛47 地址：台北市松智路17號47樓

電話：02-2723-1808

營業時間：11：30～15：00、17：00～23：00

備註：預計1月31日正式開幕。客單價3,000至5,000元。

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