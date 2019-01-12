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WooWho嗚鬍涉坑加盟主！7年級創辦人曬Sandy合照　「魔鬼細節」害賠500萬

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▲▼業者宣稱業績長紅的加盟店竟是直營店，後來遷址歇業。（圖／鏡週刊提供）

▲林姓業者號稱年收入3億，經常上節目與藝人同台推廣自家品牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊提供

坊間出現違反《公平交易法》的「不實加盟」，竟讓民眾投資後慘賠數百萬元。多名加盟主向本刊投訴，指他們在加盟展中向一家茶飲業者洽詢，業者講解的內容中有「月營業額40到70萬元」「快速達到損益兩平」「0加盟金」等資訊，吸引民眾投資加盟；結果沒想到業者所說舉例的加盟店，竟是甫進行商業登記的直營店；他們加盟後，業者還變相收取高額費用，並非不收加盟金，最後慘賠數百萬收場。

有投訴人向本刊透露，他們於2017年7月份，在加盟展上與一家茶飲業者「嗚鬍woowho」進行加盟事務洽談，過程中業者以一篇刊登在1111人力銀行的網路文章《創業要趁早！23歲美髮助理一圓餐飲夢 營業額上看70萬》，內容指出已開設的「嗚鬍woowho內湖加盟店」，目前已達到「平均月營業額40到70萬元」「開業4個月，達到損益兩平」等成績，說服趁早投入「嗚鬍woowho」體系。

▲▼業者宣稱業績長紅的加盟店竟是直營店，後來遷址歇業。（圖／鏡週刊提供）

▲業者宣稱業績長紅的加盟店竟是直營店，後來遷址歇業。

該業者還打出「0加盟金」的優惠來吸引民眾，投訴人因此信賴加盟。沒想到加盟後發現，該網路文章中的「嗚鬍woowho內湖加盟店」，是業者在2017年2月14日才設立登記，也與其加盟契約中出現的地址一致，實際上是直營店。該店還在他們加盟開業後，就搬遷士林，最後竟歇業，根本是「樣板店」。

投訴人說，簽訂的契約內容原本標榜0加盟金，卻處處收取許多款項；就連店面選擇，業者都要參一腳，要求承租必須負擔高額租金的地點；連承諾好的商業宣傳，業者最後也都跳票。結果經營1年多下來，入不敷出虧損連連，慘賠500萬元收場。投訴人質疑，業者企圖透過網路文章包裝績效，誘導吸引民眾加盟，卻是未揭露真相的「不實資訊」。

▲▼業者宣稱業績長紅的加盟店竟是直營店，後來遷址歇業。（圖／鏡週刊提供）

▲民眾參觀加盟展，有業者以不實資訊誘導加盟，結果慘賠。

本刊詢問茶飲業者「嗚鬍woowho茶飲」，針對遭加盟主爆料未確實揭露資訊，誘導民眾加盟慘賠，質疑違反公平交易法，業者委任的法律顧問公司法務表示，民眾在簽訂合約時也有審閱權利，加盟者還要有保證人，有2位成年人參與簽約過程，若對開店金額有疑慮，應適時反應，而非事後投訴，認為民眾也有部分必須負擔的責任。

加盟業者指出，加盟者開店前都要做實際店面訓練，當時訓練的場所就是直營店，也參與到實際營業額，公司並未誤導；加盟主後來自身經營不善要歇業，公司也用誠意協商解決，是加盟主自己聘雇律師強行介入，才導致協商破局。

▲▼業者宣稱業績長紅的加盟店竟是直營店，後來遷址歇業。（圖／鏡週刊提供）

▲民眾認為，業者提供的契約內容未揭露重要資訊。

關於加盟金和收取和裝潢費用部分，加盟契約上都有詳細載明，事前都經加盟者審閱、簽名，加盟者必須有保證人，至少有2位成年人參與簽約過程，若事後才有疑慮，這點加盟者必須負擔部分責任，希望投訴人就陳述契約部分，能具體說明。

據了解，「woowho嗚鬍」茶的創辦人是一名發跡於台中的林姓業者，這位穿著打扮時髦的七年級生，在2017年接受媒體專訪時透露，表示因為不願意向22K低頭，向政府申請創業補助，21歲到現在創業超過8年，在海內外擁有31家茶飲店，營收達3億元，成為人人稱羨的「少年頭家」。

▲▼林姓業者宣稱海內外擁有31家店，是少年頭家。（圖／鏡週刊提供）

▲林姓業者宣稱海內外擁有31家店，是少年頭家。

林姓業者為宣傳自家茶飲不遺餘力，擁有多個品牌的他，曾上藝人吳宗憲和女兒吳姍儒的節目宣傳自己的品牌，也參與多次縣市年度加盟展，臉書和IG也有不少和名人的手持飲料的合照，藉機打知名度。林姓業者曾對媒體表示「專業的事，就交給專業的人處理」，團隊每個人都是夥伴，旗下員工擁有高度決定權，要一起拚出年輕人新事業。

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