中領館巴國遇襲案　巴警逮補5嫌犯：為製造兩國不合才動手

▲武裝攻擊發生後，當地出動大批軍警支援。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國駐巴基斯坦喀拉蚩市（Karachi）領事館2018年11月23日遭到攻擊，造成5人死亡。喀拉蚩市警察局局長表示，已逮捕5名涉案嫌犯，且此次攻擊事件的動機是為了「製造中巴兩國不和」，嫌犯蹲點觀察數月後才發動襲擊。

▲中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。（圖／路透社）

綜合外電報導，當地時間11日，喀拉蚩市警察局局長謝赫（Amir Shaikh）指出，被捕的5名共犯承認協助3名襲擊者，在2018年11月發動對中國駐巴基斯坦領事館的攻擊，3名主嫌已當場擊斃。

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謝赫說，「5名與此案有關的嫌犯被捕，其他一些人則在審訊後被釋放」，且受過訓練的恐怖分子在襲擊前的4個月，一直觀察領事館動向，特別是簽證處，並使用偽造的身份證，坐在領事館的簽證區，觀察大門打開的時機。

▲中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。（圖／路透社）

被捕的5人隸屬於武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）是巴基斯坦與阿富汗俾路支人的一個武裝組織。警方也查獲3支卡拉什尼科夫衝鋒槍（AK）、3枚手榴彈，2支TT-33手槍、2枚火箭砲彈和大量爆炸物。

根據了解，此次攻擊事件目的是為了「破壞中巴經濟走廊」，並在巴基斯坦和中國之間製造不和。謝赫指出，「他們企圖讓中國認為卡拉奇是個不安全的地方」。

有關巴國警方指出「中國領館的襲擊是在阿富汗策劃」的說法，但印方否認，且這項指控是「捏造的」。