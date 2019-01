中領館巴國遇襲案　巴警逮補5嫌犯：為製造兩國不合才動手

▲武裝攻擊發生後,當地出動大批軍警支援。(圖/路透社)

大陸中心/綜合報導

中國駐巴基斯坦喀拉蚩市(Karachi)領事館2018年11月23日遭到攻擊,造成5人死亡。喀拉蚩市警察局局長表示,已逮捕5名涉案嫌犯,且此次攻擊事件的動機是為了「製造中巴兩國不和」,嫌犯蹲點觀察數月後才發動襲擊。

▲中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。(圖/路透社)

綜合外電報導,當地時間11日,喀拉蚩市警察局局長謝赫(Amir Shaikh)指出,被捕的5名共犯承認協助3名襲擊者,在2018年11月發動對中國駐巴基斯坦領事館的攻擊,3名主嫌已當場擊斃。

► ► 中駐巴基斯坦領事館遇襲5死 職員反鎖室內保命

謝赫說,「5名與此案有關的嫌犯被捕,其他一些人則在審訊後被釋放」,且受過訓練的恐怖分子在襲擊前的4個月,一直觀察領事館動向,特別是簽證處,並使用偽造的身份證,坐在領事館的簽證區,觀察大門打開的時機。

▲中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。(圖/路透社)

被捕的5人隸屬於武裝組織「俾路支解放軍」(BLA)是巴基斯坦與阿富汗俾路支人的一個武裝組織。警方也查獲3支卡拉什尼科夫衝鋒槍(AK)、3枚手榴彈,2支TT-33手槍、2枚火箭砲彈和大量爆炸物。

根據了解,此次攻擊事件目的是為了「破壞中巴經濟走廊」,並在巴基斯坦和中國之間製造不和。謝赫指出,「他們企圖讓中國認為卡拉奇是個不安全的地方」。

有關巴國警方指出「中國領館的襲擊是在阿富汗策劃」的說法,但印方否認,且這項指控是「捏造的」。

Arms recovered from the attackers in #ChineseConsulate in #Karachi are being shown to media. #KarachiAttack pic.twitter.com/h6xmuCamtT