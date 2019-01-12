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不到6000元入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗

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▲宏達電,HTC,美拍達人機,Desire 12s,陳柏諭。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s 提供綻放紅、清透銀、個性黑三色做選擇。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

HTC去年底發表的新機「Desire 12s」，預計這個月中出貨，3GB / 32GB版本賣5990元，4GB / 64GB版本則為6990元，主打同級手機中，少數配備NFC的入門款新機，内建指紋辨識，也就是不到6000元的價格，就可以使用行動支付功能。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s底部有揚聲器、micro USB連接埠、麥克風。（圖／記者姚惠茹攝）

HTC Desire 12s 搭載5.7 吋18：9螢幕，提供個性黑、清透銀及綻放紅三種顏色做選擇，這次記者使用的則是清透銀的機款，可以看到外觀採用旗艦手機的水漾玻璃設計概念，並加入雷射線條雕刻，因此背面機殼上半部呈現亮面，下半部則是條紋霧面質感，主打兼顧美觀與舒適握感。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s 頂端仍為3.5mm耳機孔設計。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，HTC Desire 12s雖然是入門機款，但是搭載Qualcomm八核心處理器，支援4G LTE 2CA載波聚合高速上網（下載達300Mbps，上傳達50Mbps）。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s側面有一個三選二卡槽，支援 4G+3G雙卡雙待。（圖／記者姚惠茹攝）

通話部分也具備現今主流的2CA載波聚合、VoLTE、VoWIFI功能，帶來更清晰通話品質，同時支援4G + 3G雙卡雙待及記憶卡擴充。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s 支援NFC及指紋辨識，並提供4G + 3G雙卡雙待。（圖／記者姚惠茹攝）

行動支付的時代，HTC Desire 12s主打同級手機中，少數配備NFC的入門款手機，並且内建指紋辨識，提升提高電子錢包的安全性。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s為單鏡頭設計，擺放的位置比較特別，不同於過往的設計。（圖／記者姚惠茹攝）

HTC Desire 12s搭載入門級手機中最高的1300萬畫素前相機，並且配置LED閃光燈，在光線昏暗的情形下也可拍出明亮照片，並具備相位自動對焦（PDAF）與82.0大光圈，提供快速的對焦速度與絕佳的感光能力。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

記者實際使用安兔兔跑分後， HTC Desire 12s效能表現有59952分，以入門機款來說，將近6萬左右的分數，比起前一代又再升級進化不少。

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 12s室內實拍，一般模式和HDR模式其實都能把細小的燈泡拍出來，不過右圖在使用HDR後，整體畫面較為明亮。（圖／記者姚惠茹攝）

▲6000元有找入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

▲夜拍一直是多數手機照相的罩門，不過HTC Desire 12s呈現的效果十分清晰，以入門機款來說，可說是高CP值機款。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：宏達電,HTC,Desire 12s

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