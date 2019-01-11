2018網路調查報告出爐　行動網路使用率近80%再創新高

▲TWNIC公布2018年台灣網路調查報告。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center,TWNIC）公布2018年台灣網路調查報告，調查顯示，去年全國上網人數經推估已達1866萬人，整體上網率達79.2%，行動上網率首度突破7成，在亞洲名列第3，僅次於日韓。

受惠於電信業者的低資費網路吃到飽方案及3G網路服務終止，使用手機上網的使用者比率較前年有所增加，在去年更首度突破7成，較2017年成長近一成。相較於行動網路的成長，使用無限區域網路的上網率則首度出現下滑，約下跌1成5至3成7左右，這也顯示出國人的上網習慣逐漸轉變，對行動上網依賴度持續攀升。

觀察國人網路服務應用，在11種類別中，以社群媒體使用率較高，達80.6%，電子商務以64.2%次之。從內容媒體的使用情形來看，主要有聽音樂、看節目戲劇、看直播直看電影4大類，其中聽音樂的使用率及付費率都是最高的，儘管看電影的使用率在4個類別中最低，但看電影的付費率卻僅次於聽音樂，顯示出串流影音的普及如何改變使用者的習慣。

另外，報告中也指出，國人智慧穿戴的使用率為35.7%，未來有興趣使用的比率也達37.8%，顯示出智慧穿戴市場正逐漸擴大，其中又以小米智慧穿戴裝置的市占最高，達49.3%，Apple Watch則以29.4%居次。