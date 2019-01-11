農會調漲3元收購　台東鳳梨釋迦價格穩定上揚

▲台東鳳梨釋迦之前因冰風暴的氣候因素影響運輸，銷往大陸市場受挫導致價格下跌。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東鳳梨釋迦銷往大陸市場，之前因冰風暴的氣候因素影響運輸，使中盤商怯步觀望。在台東地區農會持續的保證收購，目前價格已經逐步回穩，批發價格也節節上升，對農民而言已經有利潤，預估到農曆春節前，價格會持續緩步上揚。



大陸是台東鳳梨釋迦最大也最近的外銷市場，每年創造超過10億元的商機，不過，之前因忽冷忽熱的氣候因素，影響農友的採收品質，加上冷氣團壟罩大陸，導致大雪封路、運輸交通受阻，影響華中、華北釋迦市場的到貨量，讓鳳梨釋迦價格無法持穩。

▲台東縣長饒慶鈴持續關注鳳梨釋迦銷售情形。



為穩定出貨量及市場價格，縣長饒慶鈴積極與台東地區農會理事長楊招信、總幹事李建通聯繫，11日終於傳出好消息，台東地區農會自今起，各級果品護盤拉價格已調漲3元收購。

▲台東地區農會持續保證收購，鳳梨釋迦價格已經逐步回穩，批發價格也節節上升。

李建通並表示，市場回穩加上年前需求加大有利於銷售，價格應該會持續提升到農曆年前。台東縣政府農業處許瑞貴處長提醒農民，務必做好田間管理、確實做好分級包裝，符合市場機制才能創造雙贏！



許瑞貴指出，面對氣候異常，暖冬跡象，鳳梨釋迦裂果率有攀升的趨勢，他建議農友可以考慮選育耐熱新品種「台東3號綠寶」，配合台東農改場品種授權的方式，達到品種多樣化，分散市場風險。