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總是看著你？　研究揭開「蒙娜麗莎微笑目光」的百年秘密

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▲▼蒙娜麗莎 。（圖／翻攝自巴黎博物館網站）

▲蒙娜麗莎總看著你？（圖／翻攝自巴黎博物館網站）

國際中心／綜合報導

「蒙娜麗莎的微笑」是法國文藝復興時期畫家李奧納多·達·文西（Leonardo da Vinci）的代表作之一，每年都吸引數百萬人到羅浮宮參觀。這幅畫之所以這麼吸引民眾，正是畫中女子那「謎樣的微笑」，無論從哪個角度看，「她都一直注視著你的眼神」。近日有德國科學家揭密指出，其實蒙娜麗莎根本沒有在對你笑，這一切都是「錯覺」！

據CNN報導，蒙娜麗莎又名「喬宮達夫人」（La Gioconda），是巴黎羅浮宮博物館內的著名畫作，放在第711號展區，以防彈玻璃保護著。近日，德國比勒費爾德大學（Bielefeld University）的研究團隊在「i-Perception」期刊登出他們的研究成果，揭開了「蒙娜麗莎微笑目光」的秘密。

負責研究的大學副教授霍斯特曼（Gernot Horstmann）表示，這幅畫被科學家們認為有「蒙娜麗莎效應」（Mona Lisa Effect），就是無論妳從什麼角度看畫，都會覺得影像中的主體正在直視著你。霍斯特曼指出，當民眾會感覺到「蒙娜麗莎」從畫中直視著他們，那就表示畫中人物的凝視角度是0度；但若稍微側看一點，約5度左右，如果民眾還是感受到自己被注視，這就稱之為『蒙娜麗莎效應』。而隨著凝視角度的增加，被注視的感受就會逐漸消失。

該研究邀請24名測試者，讓他們在電腦屏幕上觀察這幅畫，並要求測試者用 2 公尺的木工尺，測量蒙娜麗莎所凝視的方向。研究人員要求他們要與畫作距離66公分，在測試中，畫的尺寸和呈現的範圍也會變動，判定測試者是否會受蒙娜麗莎臉上的特別元素影響。

▲▼蒙娜麗莎的眼神 。（圖／翻攝自SAGE期刊）

▲如果蒙娜麗莎凝視觀察者，測量和感知的注視線都會與中心線相交。（圖／翻攝自SAGE期刊）

為避免受試者適應尺規測量方式影響研究結果，畫也會向左或右移 3.4 公分。研究人員最後共收集了2000多筆資料，結果顯示，蒙娜麗莎的凝視方向為右方約15.4度，差不多在觀畫者的右耳或右肩後方，和「蒙娜麗莎效應」所說的左右5度根本不同。

對此，負責該研究的霍斯特曼和洛斯表示，「蒙娜麗莎效應確實是存在的，但不存在於這幅蒙娜麗莎畫中。」

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關鍵字：蒙娜麗莎,達文西,錯覺,喬宮達夫人

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