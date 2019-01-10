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特立獨行的世界首富　貝佐斯早餐吃章魚、笑聲像海象交配

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亞馬遜創辦人貝佐斯爆出婚外情，和結縭25年的妻子如今結婚不保。過去，這位全球首富特立獨行的作風和古怪的生活方式，也不時是媒體的八卦題材。

圖文／鏡週刊

貝佐斯帶小孩不假手他人，購買私人潛艇，還要在電影《星際爭霸戰》軋一角，他的人生既奇特，也有凡人的共同點。

他在過去一年的財富增加了600億美元，讓他超越比爾蓋茲成為全球最富有的人。母親17歲時生下他，父親在他年幼時遺棄他們。不過貝佐斯天賦聰穎，靠個人努力進入普林斯頓大學，有今日成就絕對是非比尋常。

英國《鏡報》整理了貝佐斯一些奇特異於常人之處。

2000年的貝佐斯，開始把廚房高端產品也納入亞馬遜的電商事業。（東方IC）

他與他的小說家妻子在紐約避險基金工作相識，一開始是妻子先主動約他。兩人相識三個月訂婚，半年內結婚。兩人都是酷愛讀書的書蟲。婚後貝佐斯辭職搬到西雅圖創辦了亞馬遜。從賣書起步，成就今日科技帝國。

貝佐斯自己有一套養兒育女的哲學，盡可能帶著子女世界各地旅行。他受訪時曾說過從小孩子四歲就讓他們玩刀子，七歲就玩電動的工具，他說目的是讓他們「承擔風險和獨立」。他說他妻子的想法是：「寧可孩子只有九根手指，也不要他們少了機智。」

貝佐斯不喜歡媒體訪問，但是卻買下了美國主要報紙華盛頓郵報。有人說他「樂觀又充滿活力」，早上不用鬧鐘很早就起床，大笑時如「交配的海象和電鑽混在一起的聲音」。

他以不喜歡開會出名，一年只和投資人見少數幾次面，而且還他有著名的「兩份披薩定律」（Two Pizza Rule）。意思是說他每次開的會，參與人數必須限定在兩塊披薩就夠所有人吃。

不過在吃東西方面，貝佐斯有個人的特殊口味。他和線上零售Woot創辦人魯特里吉開早餐會時，點了章魚配馬鈴薯，培根、青蒜優格和雞蛋。

章魚配馬鈴薯是貝佐斯早餐選項。（東方IC）

儘管全世界最新的智慧科技對他都不是問題，不過他在家裡飯後必做的功課是自己洗盤子。

工作之餘，貝佐斯有不少特殊的嗜好。他是電影星際爭霸戰的影迷，曾在2016年續集裡出乎意外軋了一角。

2018年3月，貝佐斯與妻子盛裝出席浮華世界奧斯卡派對。（東方IC）

另外，貝佐斯對太空相關科技也很有興趣。他創辦了「藍色起源」航太公司，試圖發展太空旅遊業。他打造了私人潛水艇到海底找尋NASA的舊火箭。他也出資贊助在大西洋海底幾個阿波羅號火箭推進器的殘餘碎片打撈復原工作。

貝佐斯創辦「藍色起源」發展航太事業。（東方IC）

不過貝佐斯有時也節儉出了名。他創辦亞馬遜致巨富，總算把自己的座車升級－－升級到Honda Accord。在1999年之前，貝佐斯和妻子住在西雅圖只有單間臥室的租房。

貝佐斯在加州比佛利山有七間臥房的豪宅，占地達2英畝。（東方IC）

如今他在全美至少擁有五棟豪宅，他擁有的土地讓他成了全美排名第25名的大地主。他在華盛頓的新家，原本是一座紡織博物館，他的名人鄰居包括了前美國總統歐巴馬，和現任總統川普的女兒伊凡卡。

參考資料：BBC, Business Insider, mirror.co.uk


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關鍵字：鏡週刊,貝佐斯,亞馬遜,首富離婚

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