蘇貞昌新內閣邀林佳龍任交通部長　秘書長鎖定李孟諺

▲新內閣「蘇邁配」呼聲很高。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德宣布11日總辭，並由前院長蘇貞昌繼任組閣，而府內人事誰才是第一人選，前台中市長林佳龍有望接任交通部長。不過，林佳龍落選後原本打算繼續留在台中，臉書上也經常直播與民眾互動，對於是否出任交通部長目前也尚未給出確定的回覆。

民進黨在2018年的九合一大選失敗後，農委會、交通部以及環保署3位首長請辭獲准，總統府內也出現人事變動，外傳林佳龍、林錫耀都準備入府，其中一人甚至可能補上姚人多留下的總統府副秘書長職缺，但正式的內閣人事預計未來一週才會逐漸明朗。

不過，二度回鍋行政院長的蘇貞昌要如何組閣，知情人士透露，蘇近日已與核心幕僚展開規劃，同時邀請屬意人選一談，其中就包含林佳龍，由於林在擔任台中市長期間致力於爭取興建山手線、台中捷運，更擴展公車路線進入較偏遠的鄉鎮，有望成為新的交通部長，但他目前尚未點頭答應；另外，行政院副院長傳聞已經敲定為陳其邁，秘書長則是前台南市代理市長李孟諺。

▲林佳龍有可能接任交通部長。（圖／翻攝林佳龍臉書）

對於林佳龍是否接任交通部長一事，消息傳出後隨即在PTT引發討論，政黑板的鄉民們更是普遍不看好，紛紛留言酸諷，「政府又要空轉一年了」、「這組合真的很好笑」、「選輸的通通升官」、「蔡英文真的缺人缺成這樣？」、「根本回收內閣」。

而林佳龍的臉書PO文雖然沒有直接提及這件事，但10日兩則PO全都提到交通政績，只是內容大致上都還是在請市民支持北區、北屯區立委補選候選人、前交通局長王義川，「懇請支持王義川，給會做事的林佳龍團隊繼續服務的機會，謝謝大家！」在這敏感的時期裡難免引起外界聯想。

▼林佳龍近日為前台中市交通局長王義川拉票。（圖／記者陳玉攝）