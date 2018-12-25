　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范巽綠接教育部長呼聲高　教師團體看好「順理成章」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新任教育部政務次長范巽綠。（圖／教育部提供）

▲范巽綠今年9月接下教育部政務次長時和葉俊榮合照。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

教育部長葉俊榮24日拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，爆發政治風暴，下台一鞠躬，而部長職務會由誰接任，目前呼聲最高的就是教育部政務次長范巽綠。全國教師工會總聯合會認為，若真的是范巽綠接下，算是滿「順理成章」。

今年9月范巽綠北上接教育部政務次長前，在高雄市教育局擔任局長，但早在范2000年就擔任教育部政務次長，一直到2006年才缷任，根據教育部提供資料來看，范巽綠是淡江大學美國研究所碩士，過去曾任立法委員、立法院永續發展促進會執行長、教育文化立法推動聯盟成員、科技協進會成員、高雄市政府顧問等職，這次被傳接下部長重任，外界認為以她過往的經驗來看，主要是對教育部內部作業算是熟悉。

▲青年署舉辦青探國際-Young飛全球行動計畫，教育部政務次長范巽綠到場。（圖／教育部提供）

▲范巽綠接下教育部政務次長時，曾被轟不適合。（圖／教育部提供）

回顧范巽綠今年要接政務次長前，教師團體意見兩極，當時全國教育產業總工會抨擊蔡政府黔驢技窮，台灣教育專家也很多，竟然找不到更適合的人選，還回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠，全國教師工會總聯合會是肯定范巽綠長期關注教育，相信她進到教部可以進行專業對話。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，以現階段教育部情況來看，范巽綠如果被安排接下部長是「合理」也「順理成章」，由於葉俊榮本來對教育業務就不是很了解，當初接任只是為了讓他解決台大校長爭議案和課綱問題，現在都告一段落，讓對各項教育政策都滿熟悉的范接任樂觀其成。

▲▼教育部次長范巽綠。（圖／記者賴于榛攝）

▲全國教師工會總聯合會對范巽綠接下教育部長樂觀其成。（圖／記者賴于榛攝）

張旭政提到，范巽綠長期在教育領域耕耘，不論是在高雄市教育局長任內還是其他，都和很多教師團體的關係都算良好，假設她接任，部內很多的業務在推動上會有很明顯的改變。

范巽綠小檔案
1952年生
北一女畢業
淡大美國研究所碩士
教育部政務次長
高雄市政府教育局長


其他人也看了...

賴清德批准！葉俊榮上任163天下台　「卡管」耗掉3個教育部長

快訊／葉俊榮：擔起所有政治責任！請辭228字聲明曝「真正原因」

台大校長候選人吳瑞北申請假處分　請友人遞狀擋管中閔上任

管中閔還沒收到台大通知！驚傳葉俊榮請辭　接校長恐增變數

影／賴清德進府告狀　蔡英文砲轟葉俊榮：管中閔案讓大家措手不及

影／「勉予同意」管中閔任台大校長　葉俊榮：做對的事　絕不戀棧

ET快訊
抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲孩馬力全開　逼車跨騎偷情夫
快訊／花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊
9555洩偷情密碼！老公開BMW載小三　正宮駕瑞典坦克硬騎
女大生上學途中遭砂石車輾斃！拖10公尺慘死

關鍵字：教育部,部長,葉俊榮,范巽綠,全國教師工會總聯合會,台大,管中閔

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迪士尼官方授權聯名包！「奇奇蒂蒂」顏色竟相反...鐵粉人妻秒崩潰

早餐喝黑咖啡！他開蓋驚見「黃色顆粒」　網全歪樓：賺到了

花蓮男爆「斃死豬棄水溝」！30分鐘8000網灌爆「秒刪文」　農委會回應了

「不要以教育為戰場」 　葉俊榮：我在對的時間做對的事

快訊／花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

中年男失業想輕生！妻子一句話鼓勵「我沒有嫁錯人」兩版結局引網友熱議

女友聖誕夜加班！他暖問「要送晚餐嗎」　推文綠一片…網：抓包就88了

影／吳瑞北右轟葉俊榮沒法律素養 　左批管中閔只能當「勉強校長 」

桌上的錢不見！每月上繳2／3薪水　媽闖他房間亂翻還裝傻

別白跑！元旦連假全台郵局停止營業　僅「快捷郵件」照常投遞

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

迪士尼官方授權聯名包！「奇奇蒂蒂」顏色竟相反...鐵粉人妻秒崩潰

早餐喝黑咖啡！他開蓋驚見「黃色顆粒」　網全歪樓：賺到了

花蓮男爆「斃死豬棄水溝」！30分鐘8000網灌爆「秒刪文」　農委會回應了

「不要以教育為戰場」 　葉俊榮：我在對的時間做對的事

快訊／花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

中年男失業想輕生！妻子一句話鼓勵「我沒有嫁錯人」兩版結局引網友熱議

女友聖誕夜加班！他暖問「要送晚餐嗎」　推文綠一片…網：抓包就88了

影／吳瑞北右轟葉俊榮沒法律素養 　左批管中閔只能當「勉強校長 」

桌上的錢不見！每月上繳2／3薪水　媽闖他房間亂翻還裝傻

別白跑！元旦連假全台郵局停止營業　僅「快捷郵件」照常投遞

「抓」88個娃娃總價1.4萬元　夫妻倆10天後被逮了

台南議長選舉綠倒戈　段宜康：藍黑結合從李全教就開始　

大專足聯／傷停補時和成大爆衝突　淡江一次吞3黃牌2人禁賽

2018版聖誕老人出爐！「紅帽+白鬍子」鰲拜要被玩壞了…

盧秀燕上任首日送新年禮物　3種人元旦後免費逛花博

少吃麵包真的會舒緩腹脹　有關無麩質料理冷知識

高國華補教人生之「房事」疑雲　2前妻打官司勝敗揭曉

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲孩馬力全開　逼車跨騎偷情夫

案情反轉！50年老同學開房殉情　已婚男疑非自願遭她下藥毒死

檢察官婚宴攔轎告狀　竹北賄選1票70萬　「沒當選就吃子彈」

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

生活熱門新聞

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

交換禮物下限50元！他「掏2張..

帕布颱風最快周四生成　跨年連假..

2019新制上路懶人包

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98..

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局..

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝..

國旗妹脫旗袍換熱褲辣翻全場

最美伴娘團　新娘曝照讓網暴動了

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟..

聽到宣導先自首！陸客拿出香腸免..

葉俊榮請辭228字聲明曝「真正..

她求交換谷關空氣...網推薦2..

今年第一場雪要來了！高山降雪機..

更多熱門

相關新聞

【放行管中閔】邱智淵／連任優於民意，蔡政府管案決策左支右絀

如今葉部長「求仁得仁」的下台了，並沒有凸顯民進黨的悔悟與反省，也無法讓民眾瞭解「管案」的真相與是非。

行政院翻盤續「卡管」？卓榮泰撇清

「卡管案」讓3教育部長下台！

傳葉俊榮請辭　管任校長恐增變數

台大校長候選人吳瑞北申請假處分　擋管中閔上任

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

2019新制上路懶人包

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面