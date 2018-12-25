范巽綠接教育部長呼聲高　教師團體看好「順理成章」

▲范巽綠今年9月接下教育部政務次長時和葉俊榮合照。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

教育部長葉俊榮24日拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，爆發政治風暴，下台一鞠躬，而部長職務會由誰接任，目前呼聲最高的就是教育部政務次長范巽綠。全國教師工會總聯合會認為，若真的是范巽綠接下，算是滿「順理成章」。

今年9月范巽綠北上接教育部政務次長前，在高雄市教育局擔任局長，但早在范2000年就擔任教育部政務次長，一直到2006年才缷任，根據教育部提供資料來看，范巽綠是淡江大學美國研究所碩士，過去曾任立法委員、立法院永續發展促進會執行長、教育文化立法推動聯盟成員、科技協進會成員、高雄市政府顧問等職，這次被傳接下部長重任，外界認為以她過往的經驗來看，主要是對教育部內部作業算是熟悉。

▲范巽綠接下教育部政務次長時，曾被轟不適合。（圖／教育部提供）

回顧范巽綠今年要接政務次長前，教師團體意見兩極，當時全國教育產業總工會抨擊蔡政府黔驢技窮，台灣教育專家也很多，竟然找不到更適合的人選，還回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠，全國教師工會總聯合會是肯定范巽綠長期關注教育，相信她進到教部可以進行專業對話。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，以現階段教育部情況來看，范巽綠如果被安排接下部長是「合理」也「順理成章」，由於葉俊榮本來對教育業務就不是很了解，當初接任只是為了讓他解決台大校長爭議案和課綱問題，現在都告一段落，讓對各項教育政策都滿熟悉的范接任樂觀其成。

▲全國教師工會總聯合會對范巽綠接下教育部長樂觀其成。（圖／記者賴于榛攝）

張旭政提到，范巽綠長期在教育領域耕耘，不論是在高雄市教育局長任內還是其他，都和很多教師團體的關係都算良好，假設她接任，部內很多的業務在推動上會有很明顯的改變。

范巽綠小檔案

．1952年生

．北一女畢業

．淡大美國研究所碩士

．教育部政務次長

．高雄市政府教育局長



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