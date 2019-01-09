美軍成功發射20顆「超高速砲彈」　王臻明：將改寫未來戰爭型態

▲「超高速炮彈」能有效率進行岸轟、反艦射擊，攔截敵機、巡弋飛彈。（圖／翻攝自Facebook／戰鬥情報中心 CIC）



國際中心／綜合報導

近期有消息傳出， USS 杜威（DDG-105）驅逐艦於去年夏天發射了20顆最新型的科技「超高速射彈」，這是一項非常安靜的實驗，且使用這項新科技的另一個好處是槍的射速快，彈匣容量大，更重要的是成本相當低廉。

據「USNI News」（美國海軍研究學會新聞網）報導，這款「超高速射彈」（Hyper Velocity Projectile,簡稱HVP）的成本非常低廉，過去使用的導彈組合加強型海麻雀飛彈要價200萬美元（約新台幣6000萬元），海公羊近迫防禦系統則要價100萬美元（約新台幣3000萬元），報導指出，「超高速射彈」即使在最高保守估計，也只要7.5萬到10萬美元（約新台幣225萬到300萬元）的範圍內。

這款「超高速射彈」作成一般炮彈大小，只要把艦上的MK 45艦炮改裝就能以「超音速」發射，同時MK 45艦炮改裝的費用也很低，再加上高射速與彈倉容量大的特點，讓這款超高速炮彈更有實用性也具有威脅性。

報導中也提及，目前正在進行調查，未來也許將會推出陸戰隊使用的155口徑版本，全面配備在所有美國戰艦上，讓美國與聯邦大量使用的陸軍155自走炮能在稍微改裝後，也能發射這款「超高速射彈」。

對此，時常發表軍武相關時論的部落客王臻明也發文表示，「這年頭很多國家都有在研發電磁炮，這不算什麼，但美國這項黑科技（HVP）如果成熟服役，將會一舉改寫未來的作戰形態。」