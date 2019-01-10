嘉縣美景入劇偶像劇《必勝大丈夫》　開啟另類觀光行銷

▲▼ 嘉縣旅遊美景結合偶像劇做另類觀光行銷。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣政府結合影視行銷，讓每個遊客變身偶像劇男女主角。三立電視台強檔偶像劇《必勝大丈夫》，首集播出便開紅盤衝出1.02超高收視率，片尾曲亮點就是嘉義縣梅山太平雲梯、竹崎圓潭生態園區和布袋高跟鞋教堂的唯美浪漫，將嘉義美景透過戲劇行銷，頗受好評。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，劇組演員當初接到劇組通知早上7點要抵達太平雲梯拍攝時，凌晨就要拉車到嘉義，每個人都叫苦連天、痛苦不堪，但一到太平雲梯了，彷彿到了仙境，立刻精神百倍跟導演說：「要拍到多晚都可以!」

嘉義縣文化觀光局與三立電視公司合作以唯美拍攝手法行銷嘉義縣必勝景點，除了太平雲梯外，朝聖的粉絲一定要走訪太平老街，享受老街的古色古香、品嘗「八玥文創」獨特餐點，以及探索太平獨有的「空氣圖書館」。

沿著36彎下到梅山鄉街區品嘗徐徐品創文青美食和梅問屋元氣梅子館體驗手作DIY，不論是親子同遊或是甜蜜小情侶，都再適合不過。

另外，想到布袋高跟鞋教堂拍網美照的遊客，也可以沿著台17線先到東石漁人碼頭和亮彩蚵殼屋、LOVE裝置藝術搶拍一波IG美照，再到嚐鱻廊道不計形象地享受海鮮，接著走訪布袋與高跟鞋教堂合照後，到附近好美里彩繪村，一幅幅海底世界彩繪，逼真又生動，融入好美里的濱海風情，也勾勒出海洋的美。

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