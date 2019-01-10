網路開店平台SHOPLINE　再獲新一輪資金挹注

▲網路開店平台SHOPLINE再獲新一輪資金挹注，將強勢擴展亞洲版圖。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全球智慧開店平台SHOPLINE宣布再獲新一波資金挹注，投資人包含中華開發創新加速股份有限公司以及阿里巴巴香港創業者基金。SHOPLINE創業至今，共計獲得1.5億新台幣資金注入，而新一輪資金將運用於市場拓展、強化產品技術以及各市場人才招募等。

SHOPLINE於2013年創立於香港，由執行長黃浩昌以及營運長劉煦怡共同創辦，主要提供電商架站、廣告投放、策略顧問、前端設計、行銷企劃、多通路銷售、技術串接等7大服務，2015年正式進入台灣市場，已協助超過15萬品牌店家於網路開店，知名品牌如杜蕾斯、古典玫瑰園、美珍香、泰山、葡吉食品等，在2018年也協助店家接觸超過兩億人次消費者，台灣以外的海外店家數已超過整體4成以上。

黃浩昌表示，「我們從讓用戶自行上架商品的拍賣App出發，累積並深度了解客戶後，才開始提供線上開店服務。」在團隊方面，從一開始只有3人，到現在成長為將近200人、跨越5個地區的國際化團隊，除深耕香港及台灣市場，目前已在胡志明市、深圳、吉隆坡等地設立辦公室，在獲得新一輪資金挹注後，SHOPLINE 將拓展亞洲更多市場、開發並強化產品及用戶體驗，更將啟動全亞洲據點的人才招募計畫。

SHOPLINE提到，全新品牌定位將聚焦打造「全球智慧開店平台」，包括整合從商品上架、線上到線下的訂單、庫存管理及金物流等多元服務，同時串接不同數位行銷工具、平台、行動商城，以及活用數據分析系統，用技術協助品牌電商智慧開店。