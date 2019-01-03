華岡集團成立台灣國際買手商盟　從航運跨足電商拚經濟

▲華岡集團長期經營兩岸海運航線，今（1/3）宣布跨足電子商務領域，協助具特色的台灣中小品牌走向海外市場。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

華岡集團宣布從航運跨足電子商務領域，獨資成立「台灣國際買手商盟」，以中國大陸市場為主要經營目標，透過淘寶全球購平台，同時結合本身的物流運輸優勢，協助具台灣特色的中小品牌拓展海外商機，把貨帶出去、人民幣賺進來。

華岡集團在台灣經營已有41年，自1988年進軍大陸，陸續開闢大連、天津、青島、連雲港、太倉、上海、寧波、福州、廈門、平潭對基隆、台中及高雄航線，兩岸航班密集，以台灣到福建來說，最快2小時就能到達；目前旗下除擁有麗娜輪、海峽號，專為物流運輸設立的台北快輪，自2018年啟用後，統計貨物量成長10倍以上，每月承載貨物平均有900噸，主要來自於跨境電商市場所帶來的需求。

台灣國際買手商盟會長洪郁閔指出，對於跨足電子商務領域，華岡集團將慿藉國際運輸船務優勢，將傳統海運運輸發展成多元的B2B、B2C跨境物流供應商，經由與淘寶全球購的合作，挑選具台灣在地特色、在中國大陸沒有代理商的中小品牌，協助出口拓展商機；物流方面，包括報稅、通關等，將由華岡提供一條龍服務，讓買手可以放心對外銷售。

目前淘寶全球購已有韓國、日本、香港、澳洲和歐洲的國際買手商盟，台灣是第6個成立國際買手商盟的市場。台灣國際買手商盟目前已有200多個台灣品牌，包括AQUAGEN海洋深層氣泡水、三洋紡織、一之鄉、富味鄉等，洪郁閔說，不設限類型，歡迎更多MIT特色品牌加入，但必須是台灣原創、在中國大陸尚無代理經銷授權。

洪郁閔提到，台灣國際買手商盟團隊未來將與全球購舉辦各種行銷活動，包括提供專業品牌顧問建議、市場分析，並連結淘寶大學等資源，目前預計於1/13率先推出由來自香港、日本、澳洲、美國等地區，一共8組全球購超級買手透過淘寶直播銷售台灣商品；4月則將舉辦淘寶全球購台灣買手節，展現推廣成效。