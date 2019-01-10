30多歲賓士男欠下債務　開到堤防「水管引廢氣」自殺未遂

▲台南市警白河分局警員鄭仲焜、葛俊顯，合力即時搶救1名疑因債務問題，接廢氣尋短的男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名台南市後壁區30多歲男子疑似積欠債務想不開，開車外出後用塑膠管接車輛排氣管至車內自殺，市警白河分局警員鄭仲焜、葛俊顯千鈞一髮之際，即時從鬼門關前搶救回寶貴生命。

白河分局長安派出所警員鄭仲焜於108年1月4日7時10分值班時接獲民眾報案，稱有一名男子將車停於台南市後壁區新嘉里八掌溪堤防，並用塑膠管接車輛排氣管將廢氣引至密閉之車內中意圖自殺。

經民眾帶領鄭員至現場，發現一名男子已經沒有意識，昏迷於車內副駕駛座，鄭員緊急打開車門將車輛熄火，立刻通知救護車送往柳營奇美醫院急救並在現場警戒。鄭員復利用警用M-police查詢該車車籍資料，得知車主姓名及住址，立即通知菁寮所備勤警員葛俊顯續查。

家屬表示該男子疑似因債務問題想不開，對警方積極搶救一條生命避免悲劇發生，表達萬分謝意，肯定警察為民服務的付出。白河分局呼籲，警方民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可適時向1995防自殺專線求助，勿有輕生念頭，以免抱憾終生。

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