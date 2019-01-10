　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

秦嶺別墅違建案多名官員落馬　上官吉慶在央視首談：太多人際關係　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲秦嶺違建別墅群。（圖／翻攝自youtube）

大陸中心／綜合報導

前西安省委副書記、市長上官吉慶日前因涉嫌違紀違法，被責令辭去全國人大代表職務。央視於8日播放的新聞專題片《一抓到底正風紀》預告中，上官吉慶首度現身談到任內在「秦嶺違建別墅案」的疏失，「問題延續多年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係。」

▲上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲上官吉慶。（圖／翻攝自youtube）

綜合陸媒報導，秦嶺別墅違建案引起中共中央總書記習近平關注，從2014年5月到2018年7月針對該案先後作出6次批示，並由中紀委副書記徐令義擔任專項整治工作組組長。案件發酵以來，陜西官場出現動盪，已有多名官員「中箭落馬」，秦嶺違建別墅群總共有1194棟被拆除。

上官吉慶在被中共中央責令辭職後，於8日出現在央視新聞專題片《一抓到底正風紀》的預告內現身，他在片中提到，「怕這些問題（秦嶺違建別墅）延續這麽些年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係。」

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲中紀委副書記徐令義出現在央視《一抓到底正風紀》。（圖／翻攝自youtube）

報導指出，對於此案，中紀委副書記徐令義認為，秦嶺別墅違建的發生和演變，最重要的原因在於相關的中共黨組織「政治建設缺失」，相關官員對政治紀律缺乏敬畏之心，缺乏政治規矩意識。

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲怪手拆除秦嶺違建別墅。（圖／翻攝自youtube）

據公開資料顯示，出生於1963年的上官吉慶仕途一直在陜西發展，曾先後擔任過陜西省咸陽旬邑縣委常委、副縣長、副書記、縣長，彬縣縣委副書記、縣長、縣委書記，咸陽市財政局局長，咸陽副市長，寶雞副市長、副書記、市長、書記、市人大常委會主任，西安市委副書記、副市長、代市長、黨組書記等職。

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

上官吉慶自2015年10月起擔任西安市委副書記、副市長，並於2016年1月升任代市長，次月任市長。然而，上官吉慶的個人資料於去年11月2日突然從官網被撤下，顯示他已不再擔任西安市長職務。中國民主建國會西安市委員會同年11月5日召開會議，指出中共中央決定對時任陝西省委常委、省委秘書長錢引安涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查，並對上官吉慶等人給予處分決定。而西安市人大常委會會議亦決定，接受上官吉慶辭去西安市長職務的請求。

ET快訊
兒子「噴泉般吐奶」出生15天當天使！媽淚崩：終是奢望
白冰冰《來去高雄》引齊柏林作品爭議　阿布電影回應了
住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太點破台灣人盲點
手搖杯點全糖！極致省錢喝法「變2杯」　6字口訣超實用

關鍵字：上官吉慶,西安省委副書記,全國人大代表,央視,一抓到底正風紀,中紀委副書記,徐令義,秦嶺違建別墅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滿月、搬新家「宴請同事罰9千元」　網挺：離職誰還認得你？

過世3年終得清白　遼寧男涉詐入獄纏訟24年獲判無罪

秦嶺別墅違建案多名官員落馬　上官吉慶在央視首談：太多人際關係　

抖音母企傳要推新App「抖信」　挑戰微信社群霸主地位

影／記者平安夜報導公路「23噸生蠔現烤」　媽急call：家裡生蠔出事了　

《環時》評中美副部長級磋商：走向握手成為大勢所指

西方向中施壓　中國大使轟加拿大「雙標」、「白人優越論」作祟

打錯檔！女三寶秒撞斷護欄墜河　車上4童嚇大哭　貨車司機急跳河救

談中美關係　王岐山：要適應新的現實「堅持合作基調」

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

滿月、搬新家「宴請同事罰9千元」　網挺：離職誰還認得你？

過世3年終得清白　遼寧男涉詐入獄纏訟24年獲判無罪

秦嶺別墅違建案多名官員落馬　上官吉慶在央視首談：太多人際關係　

抖音母企傳要推新App「抖信」　挑戰微信社群霸主地位

影／記者平安夜報導公路「23噸生蠔現烤」　媽急call：家裡生蠔出事了　

《環時》評中美副部長級磋商：走向握手成為大勢所指

西方向中施壓　中國大使轟加拿大「雙標」、「白人優越論」作祟

打錯檔！女三寶秒撞斷護欄墜河　車上4童嚇大哭　貨車司機急跳河救

談中美關係　王岐山：要適應新的現實「堅持合作基調」

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

SBL／嘴砲不斷雙衛險開打　金酒90比78退裕隆穩龍頭

涉虐托嬰中心不讓孩穿褲　家長驚覺有異：監視器一週之後壞光光

高志鵬：絕無拖延之意　將配合司法盡力洗刷罪名

檢認證「警察是奴才」　囂張男直播再罵法警「王八蛋」

詭異特調「台中江小姐」…1杯要百元！店長悄曝背後故事

駕駛恐懼症找上你　通勤上路心驚慌　醫師：空間恐懼症的一種

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡定看好戲

嘴唇沒快感...人為何要接吻？專家揭「害羞原因」：擇偶條件之一

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

大陸熱門新聞

「九二」綁「兩制」　國台辦前發..

珠海查獲「世界上最危險的水果」

影／「習五條」內文藏玄機　國台..

騎士側翻閃過貨車　網讚武林高手

媽媽被揍　12歲男童飛踢打人男..

1歲嬰突昏迷！女計程車司機帥氣..

大陸開放港澳台居民申請中小學教..

大媽推特殊服務被拒怒：沒需求算..

影／中美貿易磋商結束　中方僅1..

中美貿易磋商結束！　《環時》老..

路旁車震？　女喊：我不是他老婆

華聞快遞／最新31省分最低工資..

非洲豬瘟事件　陸配怒：政府扣帽..

更多熱門

相關新聞

《告台灣同胞書》40周年　朱立倫現身央視紀錄片談「九二共識」

為紀念1979年1月1日，大陸發布《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》40周年，大陸央視特別推出歷史紀錄片《台海紀事》。日前宣布投入2020總統大選的前新北市長朱立倫，也現身該紀錄片，主談「九二共識」。

大陸跨年晚會蔡依林、鄧紫棋獻唱

習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會

非洲豬瘟蔓延22國　大陸：總體可控

愛滋男炫耀傳給大二女　央視點名收拾

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面