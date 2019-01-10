秦嶺別墅違建案多名官員落馬　上官吉慶在央視首談：太多人際關係　

▲秦嶺違建別墅群。（圖／翻攝自youtube）

大陸中心／綜合報導

前西安省委副書記、市長上官吉慶日前因涉嫌違紀違法，被責令辭去全國人大代表職務。央視於8日播放的新聞專題片《一抓到底正風紀》預告中，上官吉慶首度現身談到任內在「秦嶺違建別墅案」的疏失，「問題延續多年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係。」

▲上官吉慶。（圖／翻攝自youtube）

綜合陸媒報導，秦嶺別墅違建案引起中共中央總書記習近平關注，從2014年5月到2018年7月針對該案先後作出6次批示，並由中紀委副書記徐令義擔任專項整治工作組組長。案件發酵以來，陜西官場出現動盪，已有多名官員「中箭落馬」，秦嶺違建別墅群總共有1194棟被拆除。

上官吉慶在被中共中央責令辭職後，於8日出現在央視新聞專題片《一抓到底正風紀》的預告內現身，他在片中提到，「怕這些問題（秦嶺違建別墅）延續這麽些年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係。」

▲中紀委副書記徐令義出現在央視《一抓到底正風紀》。（圖／翻攝自youtube）

報導指出，對於此案，中紀委副書記徐令義認為，秦嶺別墅違建的發生和演變，最重要的原因在於相關的中共黨組織「政治建設缺失」，相關官員對政治紀律缺乏敬畏之心，缺乏政治規矩意識。

▲怪手拆除秦嶺違建別墅。（圖／翻攝自youtube）

據公開資料顯示，出生於1963年的上官吉慶仕途一直在陜西發展，曾先後擔任過陜西省咸陽旬邑縣委常委、副縣長、副書記、縣長，彬縣縣委副書記、縣長、縣委書記，咸陽市財政局局長，咸陽副市長，寶雞副市長、副書記、市長、書記、市人大常委會主任，西安市委副書記、副市長、代市長、黨組書記等職。

▲上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

上官吉慶自2015年10月起擔任西安市委副書記、副市長，並於2016年1月升任代市長，次月任市長。然而，上官吉慶的個人資料於去年11月2日突然從官網被撤下，顯示他已不再擔任西安市長職務。中國民主建國會西安市委員會同年11月5日召開會議，指出中共中央決定對時任陝西省委常委、省委秘書長錢引安涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查，並對上官吉慶等人給予處分決定。而西安市人大常委會會議亦決定，接受上官吉慶辭去西安市長職務的請求。