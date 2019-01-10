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果粉注意！新一代iPad mini諜照再曝光

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▲▼疑似為新一代iPad mini的諜照。（圖／翻攝自推特）

▲疑似為新一代iPad mini的諜照。（圖／翻攝自推特）

科技中心／綜合報導

iPad mini終於要迎來更新了嗎？據國外網友在社群網站twitter上公布的諜照，據傳就是已經許久沒更新的iPad mini新機

據國外科技網站《cultofmac》報導，一位名為「Mr.White」的twitter用戶公布了一系列諜照指稱這就是傳出今年可能會發布的iPad mini新機。從諜照中可以看到機殼背面的天線以及內部的一些零件。《cultofmac》認為這可能是蘋果尚未發表機種的原型機，或者根本就是個山寨貨。iPad mini產品線自從2015年推出iPad mini 4後就沒有再進行更新，先前推特爆料達人@Slashleaks也曾秀出號稱是新一代iPad mini的保護殼。

先前號稱最強蘋果分析師的郭明錤就曾預測，新一代iPad mini將在2018年底或2019年初到貨，且屆時將會是以較低價格出售，據了解新一代iPad mini將不會配置iPad Pro的Liquid Retina螢幕和Face ID功能。

目前iPad mini 4售價為399美元，台灣售價則為12,900元，但目前僅有128GB的儲存空間可供選擇，且較9.7吋的iPad 32GB Wi-Fi版本貴了2,000元台幣。因此有人預測，未來新一代iPad mini的售價將有可能落在300美元（約新台幣9240元）附近。

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關鍵字：蘋果,iPad mini,平板電腦,諜照

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