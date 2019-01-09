蘋果攜手三星、LG、Sony　未來電視將內建AirPlay 2功能

▲未來使用AirPlay 2投放至電視不用再仰賴Apple TV。（圖／取自Apple TV）

科技中心／綜合報導

先前我們曾報導過，美國蘋果公司（Apple）將和三星合作，讓用戶在三星智慧電視上就能造訪蘋果的iTunes服務，而現在蘋果更將觸角擴及更多品牌，未來部分廠商的電視都將支援AirPlay 2功能。

美國蘋果公司（Apple）因為iPhone銷售不振以及下修財測而導致股價重挫，因此將希望寄託在發展服務上，該公司在6日宣布將與競爭對手三星電子合作，未來三星智慧電視的用戶將能造訪蘋果的iTunes服務，但外國科技網站《9to5mac》指出，蘋果也將和其他廠牌合作，未來這些廠牌的電視都將支援AirPlay 2功能。

據了解，AirPlay 2功能是能夠將用戶的蘋果設備上的照片、音樂、影片等等內容分享到Apple TV或是喇叭，過去若要投射在電視上主要必須靠Apple TV協助，但現在蘋果將與三星、Vizio、LG和Sony等廠商合作，在這些廠商新推出的電視加入AirPlay 2功能，用戶的生活將會更方便。

《9to5mac》也列舉了目前各廠牌將支援AirPlay 2功能的電視機型：

LG OLED（2019）

LG NanoCell SM9X系列（2019）

LG NanoCell SM8X系列（2019）

LG UHD UM7X系列（2019）

三星QLED系列（2019年和2018年）

三星8系列（2019年和2018年）

三星7系列（2019年和2018年）

三星6系列（2019年和2018年）

三星5系列（2019年和2018年）

三星4系列（2019年和2018年）

Sony Z9G系列（2019）

Sony A9G系列（2019）

Sony X950G系列（2019）

Sony X850G系列（2019 85“，75”，65“和55”型號）

Vizio P系列Quantum（2019年和2018年）

Vizio P系列（2019年，2018年和2017年）

Vizio M系列（2019年，2018年和2017年）

Vizio E系列（2019年，2018年和2017年）

Vizio D系列（2019年，2018年和2017年）