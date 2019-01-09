友達CES發表超大尺寸8K4K ALCD　首創8K協會

▲友達率先全球量產85吋8K4K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導



友達今天（9日）宣布，今年在CES 2019年美國消費性電子展，展出包括率先全球量產的85吋8K4K全平面無邊框ALCD液晶電視面板，同時宣布結盟全球知名家電品牌業者，包括三星電子、海信、TCL、Panasonic等家電巨擘，聯手創立8K協會，致力推動8K生態體系的建構。

友達發表的85吋8K4K全平面無邊框ALCD液晶電視面板，搭載AHVA技術反應速度最快的電競監視器面板，具備HDR高動態範圍的Mini LED背光電競筆電面板、超低功耗LTPS筆電面板，以及採用全貼合技術的超高解析駕駛艙顯示器等橫跨智慧家庭、電競、車用領域的應用。

此外，整合HDR超高動態範圍與低反射、120Hz高刷新率、QD量子點廣色域及曲面設計等領先技術，另外還有65吋全平面無邊框液晶電視面板，則具備2,000 nits超高亮度及3.5毫米（mm）極窄黑邊（Black Matrix），展現簡約洗鍊的外觀及極大化的螢幕觀賞範圍。

▲友達提供系列超高刷新率、高解析度、全平面無邊框設計電競專用監視器和筆電面板。（圖／友達提供）

電競應用方面，友達展示完整電競顯示器產品線，提供各式超高刷新率、高解析度、全平面無邊框設計的電競專用監視器和筆電面板，其中27吋QHD（2560 x 1440）面板具備165Hz超高刷新率和1毫秒（ms）反應時間，為目前搭載AHVA廣視角技術反應速度最快的電競監視器面板，至於UHD 4K（3840 x 2160）電競筆電面板採用Mini LED背光技術達到240調光分區數（Dimming Zones），最高亮度超過1,000 nits，符合VESA DisplayHDR規範的最高等級，展現極致精準流暢的畫面細節。

同時，針對行動使用需求，友達14吋Full HD LTPS面板採T-con內嵌於驅動IC，以及特殊的數據多工器設計（MUX）設計，將電路板（PCBA）縮減至極小尺寸，輕薄的筆電面板在150 nits一般操作亮度下的面板總功耗小於1瓦，特別適用於出外旅行缺乏充電站的使用環境。

▲友達採用全貼合技術的超高解析駕駛艙顯示器。（圖／友達提供）



車載應用方面，友達率先關注未來智慧車搭載高性能和客製化面板的市場需求，因此積極投入高性能及異型切割面板開發，以因應車用面板與內裝緊密結合的趨勢，像是友達超高解析駕駛艙顯示器採用全貼合技術，同時結合12.3吋儀錶板、13.2吋中控台及12.3吋副駕駛座觸控面板。

其中中控台在顯示區域特別留有對稱的孔位可安裝按鍵或旋鈕，提升行車導航及通訊娛樂選單等更直覺式的操作。12.3吋曲面和10.1吋中控台面板則採用內嵌式觸控技術，整合驅動與觸控IC於面板製程，使面板厚度降低，為中控台創造更多機構設計空間。

友達長期投入尖端顯示技術的開發，成為最早將8K4K技術導入大尺寸液晶電視面板的業者之一，並率先量產85吋8K4K ALCD液晶電視面板，因應超高畫質電視時代來臨及搶搭2020年東京奧運的8K解析度轉播商機，同時宣布作為領先的面板業者，與三星電子、海信、TCL、Panasonic等家電巨擘聯手成立業界首家8K協會（8K Association，8KA），致力推動8K生態體系的建構。

力推在5G、人工智慧和物聯網技術整合發展，帶動下一波科技革命的同時，友達致力推出不斷精進的面板產品和技術，並提供全方位智慧解決方案，透過軟硬體整合為客戶創造極大化價值，期望透過密切結盟合作，制定適用於全球的8K顯示技術標準，以加速其技術導入及生態鏈整體發展，為全球各地觀賞者帶來最佳視覺效果和體驗。