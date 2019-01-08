桃園活在上世紀？　14天發現「放水流」14死豬3死狗

▲死豬死狗放水流，遏止陋俗待重視。（圖／擷取自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「死豬、死狗放水流，這不是很普遍的民間習俗嗎？」對住在灌渠或河川附近的長一輩民眾而言，民間長年來流傳著「死貓吊樹頭，死狗、死豬放水流」習俗，就是為了讓牠們不要變成動物妖，下輩子可以轉生為人，才將屍體吊樹頭或放水流；也使國內目前進行防堵「非洲豬瘟」疫情之際，如何遏止此一陋俗，有待重視。

根據市府動保處官網設置的「非洲豬瘟防疫專區」，赫然發現從去年12月26日迄今不到半個月，陸續在八德、蘆竹、楊梅、大溪、觀音、新屋等區圳渠發現14頭被放水流死豬、3隻死狗。

一名住在桃園市內、某圳渠旁民宅多年的民眾指出，圳渠多數具灌排功能，而潔淨的水源可化育萬物，滿足農作灌溉需求，近年來，日受民眾認同；然卻仍有部分民眾沿用早年「死貓吊樹頭，死狗、死豬放水流」的習俗，將死掉的狗、豬隻就趁夜半四下無人時，偷偷丟到圳渠放水流！

▲死豬死狗放水流，遏止陋俗待重視。（圖／擷取自詹江村臉書）▼市府動保處官網設置的「非洲豬瘟防疫專區」，詳記14天發現14豬屍、3隻死狗放水流。（圖／擷取自市府官網）



最扯的是圳渠歲修時，還曾發現被民眾丟棄的廢棄彈簧床、廢棄機車，至於，死豬、死狗和死雞鴨則早已見怪不怪！不過，值中國發生「非洲豬瘟」，全民針對防疫進行大作戰之際，相關單位更應加強宣導及查緝，甚至重罸，籲請民眾不要把死狗、死豬放水流，以及任何廢棄物丟棄於圳渠、河川，污染水源。

民眾說，「死貓吊樹頭，死狗、死豬放水流」的習俗，是因為過去民間有一傳說，若把貓屍埋於土壤，就會變成貓妖，只有吊樹頭將其風乾，才不會變貓妖騷擾人類。而依輪迴說，這輩子之淪入畜生道的豬、狗，是上輩子的惡果尚未償還，因此，將豬狗的屍體放水流，是為了讓牠下輩子可以轉生為人。

不過，民眾也認為，隨著動物保護的觀念普及，動物安葬的方式多元，過去「死貓吊樹頭，死狗、死豬放水流」的習俗，不但落伍也不環保，只要循正常管道處理，就不怕該些牲靈變成妖魔鬼怪。