杜絕非洲豬瘟　將輔導宜縣內廚餘豬場轉型

▲▼宜縣內養豬場有116場，有5萬907頭豬，其中42場用廚餘飼養1萬160頭豬。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防範非洲豬瘟，宜蘭縣政府4日上午成立宜蘭縣非洲豬瘟3級災害應變中心，並於4日傍晚召開應變中心第1次會議，宜蘭縣長林姿妙表示，金門不斷從外海漂病死豬，顯然疫情已到家門口，縣府會全力將病毒阻絕於縣外。宜蘭農業處說，宜縣養豬場有116場，有5萬907頭豬，其中42場用廚餘飼養1萬160頭豬，將積極輔導轉型離牧或改為飼料場。

宜縣非洲豬瘟災害應變中心第1次會議中，縣府秘書長林茂盛強調，未來如果台灣本島也發生非洲豬瘟疫情，縣內聯外道路，也會協請警察單位，進行農產品檢查與管制，維持縣內豬隻安全。縣長林姿妙表示，疫情現在還未發生，但縣府會上緊發條，防災視同作戰，將與府內同仁一起努力，將非洲豬瘟阻擋於縣門外。

▲▼宜蘭縣長林姿妙（左）4日傍晚主持疑宜蘭縣非洲豬瘟災害應變中心第1次會議，要將非洲豬瘟杜絕於縣門外。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭農業處在宜縣非洲豬瘟災害應變中心第1次會議中表示，2018年12月19日，宜縣海岸發現病死豬，幸並未是非洲豬瘟；另，宜縣42場用廚餘飼養1萬160頭豬，2018年8月非洲豬瘟疫情於中國爆發後，便積極輔導廚餘豬場轉型飼料場，現已有5家轉型，而為配合中央廚餘轉飼料的補貼政策，將更積極輔導其他廚餘場轉型，如豬場豬數在20頭以下，則將輔導離牧，不再養豬，至於先前已轉型的5家豬場，也會協助申請補助每頭豬2千200元。

又對於廚餘豬場，也要求業者加裝廚餘蒸煮設備，所有廚餘在給豬隻食用前，需90度加熱1小時，2018年12月畜產科已稽查42場次，未來也會函請環保局，針對高風險豬場，加強稽查力度。