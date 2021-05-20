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美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

▲擎天神5號（Atlas V）。（圖／翻攝自維基百科）

▲擎天神5號（Atlas V）於18日發射了第5枚SBIRS GEO-5飛彈預警衛星。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／綜合報導

美國聯合發射聯盟（ULA）的「擎天神5號（Atlas V）」於18日發射第5枚SBIRS GEO-5飛彈預警衛星，於佛州的卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）升空，該衛星能全天候追蹤全球陸基彈道飛彈發射，這也是美國太空軍（United States Space Force）部署第5枚的SBIRS GEO-5飛彈預警衛星。

擎天神5號第一階段以液態氧和RP-1煤油為燃料，原訂17日發射，卻因液氧系統異常，ULA派出小組前往現場進行故障排除，第二次才於18日發射成功。該衛星只花45分鐘就抵達預定軌道，經過6個月的測試後，就會正式加入太空預警體系。

聯合發射聯盟的首席執行官布魯諾（Tory Bruno）表示，第一次試射因地面溫度傳感器故障，導致發射人員無法確認液態氧的溫度是否夠低而失敗。

報導指出，SBIRS衛星部署在距地表3.5萬公里遠的地球同步軌道（Geosynchronous orbit）和高橢圓軌道（Highly Elliptical Orbit），重約10,700磅（4,850公斤），並裝有先進的紅外掃描和傳感器，使軍方全天候追蹤可能威脅美國及其盟軍的導彈。

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