新垣結衣閃婚！　日媒分析她「職場戀愛」有端倪：很合理

▲新垣結衣與星野源閃婚。（圖／翻攝自IG@aragakiyui_fanspage）

記者吳美依／綜合報導

日本女星新垣結衣19日無預警宣布，與《月薪嬌妻》同劇男星星野源結婚，消息一出，讓全球粉絲驚訝又心碎。日媒《體育報知》分析，新垣結衣的個性內向又認真，比較不容易和「工作」以外的人士接觸認識，如此一來，投入「職場戀情」也是非常合理的。

報導指出，新垣結衣16歲仍是高中生時，隻身從家鄉沖繩遠赴東京闖蕩，流露出演藝圈少見的老實與害羞；雖然成為時尚雜誌《Nicola》模特兒，身邊卻沒什麼朋友，事務所工作人員擔心她太寂寞，甚至每月舉辦名為「Gakki會」的聚會，相約一起吃飯、打保齡球。

▲日媒分析新垣結衣「職場戀情」的原因。（圖／翻攝自推特、月薪嬌妻官方推特）



新垣結衣內向、不擅長面對人群的個性始終如一，即使成為「國民女星」也沒有改變。她在2017年一場採訪中表示，心情不好時都會透過打掃轉換心情，「在陷入低潮時，這麼做的話，就會平靜下來」，也曾透露，期待30多歲時結婚生子，並且「想要健健康康、好好地經歷這些事情」。

報導寫道，雖然新垣結衣閃婚震驚各界，但若對象是星野源，就沒有那麼令人意外了。將在下個月迎接33歲生日的她，也可說是如願以償。

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