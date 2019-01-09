最低2折起！日本OUTLET推出「平成最後の福袋」

圖文／鏡週刊

2019年為日本「平成年」的最後一年，為搶旅客商赴日本跨年商機，日本OUTLET百貨業者，推出「平成最後の福袋」。更結合地方旅遊主打「大人系一日遊」，希望吸引更多旅客透過購物，感受當地之美。

日本三井OUTLET PARK推出的「平成最後の福袋」，關東地區和關西地區7間施設還聯手舉辦「NEW YEAR SURPRISE SALE」，即日起至1月14日年節期間，最低至2折起。

特色福袋部分，位在日本東京近郊，今年10月剛完成擴建開幕的木更津店，推出了北歐家具品牌旗下咖啡廳ACTUS/SOHOLM CAFÉ的雜貨福袋、義大單車・戶外運動品牌BIANCHI FACTORY OUTLET的運動外套、T恤、配件綜合福袋等。關西地區規模最大的滋賀龍王店則祭出知名運動品牌PUMA OUTLET、發源於日本大阪，主打都會休閒風格的URBAN RESEARCH ware house等品牌的福袋。

其中位於觀光勝地的三井OUTLET PARK倉敷，出站即可到達，交通十分方便，2019年元旦假期間有物超所值的「平成最後の福袋」之外，以半年為一期的重量級特賣會「SUPER OUTLET SALE」更於12月29日起開跑至2019年1月14日，活動期間，同樣也下殺至2折起。優惠再優惠的價格加上渾然天成的自然景色，當然是新年旅遊的不二之選！

結合當地美景美食，規劃一日遊行程「倉敷地區大人系一日遊」。除了安排在倉敷的購物血拼外，還推薦旅客前往倉敷美觀地區與古色古香的市井街道漫步拍照，挑戰只有在倉敷才吃得到的「牛仔布藍色丹寧肉包」。若想要歇歇腳，還可以到豆柴咖啡廳喝杯咖啡、逗逗小豆柴，療癒累積了一整年的疲憊。

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