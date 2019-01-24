從搞怪妞到精靈系全包！2019最百搭「活珊瑚橘」髮色　混搭混血感激增

Pantone公布了2019的年度代表色「活珊瑚橘Living Coral」，給人活力四射、洋溢熱情的俏皮態度，女孩們～髮色搭配有靈感了嗎？不如就用「活珊瑚橘」的色彩元素為自己增添時尚感吧！



圖片來源

中長髮系列

最接近Pantone珊瑚色的髮色隆重登場！是個充滿生命力的色彩！



Happyhair埔墘店 / Aisa Chou

把活珊瑚調亮一點的髮色再搭配合適妝容，強大的氣場無時無刻都適合跑趴



尤拿髮藝青海館 / Uny

那把這個色票的亮度調低一點就可以輕而易舉擁有好氣色！



Why fashion hair salon 二館 / Winni Dong

活珊瑚與乾燥玫瑰色的搭配增加層次，讓髮型線條更加活潑鮮明



8度美學概念店 / Hannah Lee

在光的照耀下簡直太犯規了！



尚洋髮藝成都店 / 辜俊凱 JK

金色Ｘ活珊瑚Ｘ粉紫的混搭讓不想那麼少女粉的你也能駕馭，外國混血感激增！



Fly Hair Salon / Xiao M

長髮系列

暖色的漸層色調很適合仙女氣質的妳



灔之樓創意時尚髮廊 / York

交錯的挑染隨意一撥都很有感覺！



黎皓Li Hao / Sun



這個色會讓小編一直聯想到小美人魚，尤其是閃閃發光的感覺！



Twins概念館 / Blue店長接髮達人

短髮系列

眉上瀏海跟珊瑚色搭再一起簡直絕配！



公館加慕秀旗艦店 / Abby

單純的短直髮，不用太多卷度也能很有個性！



Ethan.c hairstylist / Ethan Chang

日雜感的短髮Ｘ卷髮也非常合適！



Hygge / hygge_renee

黑髮跟珊瑚的斷層也意外的很可愛耶！更有海底世界的畫面了～



Red Circle HAIR SALON & BAR / 李慧奇

一樣是漸層色，長髮跟短髮完全不同感覺，一個是仙女一個是小精靈



Hygge / hygge_renee

編髮造型系列

波西米亞的編髮造型幫明亮的珊瑚髮色加分了不少！



Hygge / hygge_renee

有珊瑚色、乾燥花色交錯編織出來的辮子更有層次。



米蘭時尚髮型 南應大店 / Capital_U-大寫U

低調美系列

如果害怕珊瑚髮色太過顯眼，這裡提供幾個小心機的方法加入2019最流行色彩



Hygge / 雪人Shannon

髮尾或是內層的挑染也讓低調的你跟上時尚腳步！



EASE hair salon 藝薩髮藝 / Jessica Wang

對比色系列

當然這裡也有幾個更厲害的配色給大家參考！冷色跟暖色互搭讓不想跟別人一樣的你更有發展空間了！隨身擁有聚光燈！



Hygge / 雪人Shannon

只是在髮尾增添一點色彩吸睛卻不突兀耶！



Glitz Hair新竹店 / 魯夫

像是羽毛一般的捲度層層堆疊色層也是一個好選擇！



GENIC 西門店 / Nick Chen

把2019pantone珊瑚粉了解的夠徹底了嗎！可以去2019髮色提案看這裡～質感髮色前3名大公開看看想穿插搭配什麼樣的底色，再用珊瑚橘來畫龍點睛！