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苗29線4石虎遭輾「縣府無保護計畫」　保育人士：石虎劊子手

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▲苗29線9日凌晨發生此路段第4起石虎路殺事件，被路殺的石虎雙眼睜開，似乎含著冤屈。（圖／翻攝自Facebook／貓徑地圖王小明）

▲苗29線9日凌晨發生此路段第4起石虎路殺事件，被路殺的石虎雙眼睜開，似乎含著冤屈。（圖／翻攝自Facebook／貓徑地圖王小明）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗29線苗栗後龍段，9日凌晨又發生石虎遭路殺的事件，這已是這路段第4起石虎路殺的事件，縣府農業處自然生態保育科人員上午趕往處理，並表示當地正進行圍網的石虎友善工程，但還是晚了一步，也被保育人士抨擊是「石虎殺手公路」。

▲苗29線正進行圍網的石虎友善工程，但還是無法保護石虎被撞的命運。（圖／翻攝自Facebook／貓徑地圖王小明）

▲苗29線正進行圍網的石虎友善工程，但還是無法保護石虎被撞的命運。（圖／翻攝自Facebook／貓徑地圖王小明）

臉書社團《貓徑地圖王小明》指出，9日凌晨12點多，有民眾在後龍溪畔苗29線道路家禽屠宰場附近路段，發現有一隻石虎遭路殺，是2019年的第一起，也是苗29線的第4起石虎路殺的事件；更有感而發的在臉書上PO文說到「貓科動物是任性的，其實做再多的努力牠們還是會堅持走自已的路，因為人類侵犯了他們的棲地，在上面蓋公園.蓋大馬路，開發山坡地，這就是石虎路殺會在同一條路重複發生的原因，一塊都不能少，維持棲地的完整才能讓悲劇不再發生！」

▲縣長徐耀昌親自回應，並表示縣府暫無規畫石虎的保護區，引發民眾熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

▲縣長徐耀昌親自回應，並表示縣府暫無規畫石虎的保護區，引發民眾熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

自然生態保育科長張葦指出，苗29線道路9日發生路殺的事件，和之前接連發生數起石虎路殺意外，縣府去年特別規畫進行石虎保護的友善工程，斥資近200萬元在道路兩側施設長度約500公尺圍網，就是為了避免石虎跨越公路，改而利用地下箱涵到後龍溪畔覓食，減少路殺發生機率，目前支架都已施設，將施設圍網，盼春節前完工。

網友也無奈的說，「再這樣下去，真的還有五百隻嗎？」、「看牠眼睛不願闔上，真的心很痛」，只怕這保護石虎的友善工程還沒完工，不知道又要有多少石虎會遭到這不友善的對待！

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關鍵字：苗29線,石虎,路殺

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