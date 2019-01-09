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影／女算命師倒追嫁給里長！隔年夫亡想討800萬遺產　里長子女：錢都被她花光

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突發中心／台北報導

25歲的女算命師2014年7月因為算命結識當時擔任北市樟新里里長的陳文生，事後發現兩人命盤很合，是60年難得一見的有緣人，於是展開追求，沒想到婚後隔年對方就過世了，她主張陳文生生曾簽約明言要贈她一棟800萬元房屋，但陳文生3子女表示，根本沒有錢給可以她，「因為錢早在爸爸生前就被她花光了」

▲▼算命師。（圖／翻攝）

▲陳女如願與真命天子結婚，對方卻在隔年去世。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

女算命師陳泓仰於2014年7月幫陳文生算命是否能連任里長，後來發現兩人是60年難得一見的有緣人，縱使年齡相差37歲，母親甚至願意拿出2000萬作為逼退的條件，她仍執意追求，並用LINE向拒絕自己的里長強調「年齡絕不是問題」，總算打動對方的心，並在交往8個月後結婚。

由於陳男曾有兩次婚姻，前妻則在10多年前過世，他的3名子女年紀甚至都比陳女還大，兩人結婚都未獲得家人祝福。陳女的雙親還祭出「5大拆散手法」，又是報警、發黑函、祭出金錢攻勢，還曾直接向當時任職總統的馬英九陳情，無奈都無法阻止女兒想婚的念頭，2015年提告妨害自由，但檢方認為女方已經成年，兩人又是真心相愛，最後以罪證不足不起訴男方。

然而，陳女如願嫁給「真命天子」，對方卻在婚後隔年去世，3名子女不認她這個媽媽，還到法院提告確認婚姻無效；她辯稱，陳姓及彭姓見證人是丈夫的親妹、好友，2015年1月相繼打電話告知他們將辦理結婚，在確認雙方是真心相愛後才親自在結婚證書約證人欄上蓋章，「我們歷經千辛萬苦才完成登記，怎麼可能是偽刻、擅用證人的印章？」

▲▼算命師。（圖／翻攝）

▲陳女的雙親相當反對這門婚事，還祭出「5大拆散手法」卻都以失敗收場。（圖／東森新聞）

不過，兩名見證人到庭時皆否認有親自參與見證，「陳文生要結婚從來沒有跟我商量過，我也是看電視報導才知道自己竟然變成見證人，還有里民跑來詢問到底是真是假，那時他（陳男）才跟我說不好意思，沒有經過同意就用我的印章當證婚人，我聽到後能說什麼？都已經這樣了」、「我是在陳文生的子女和陳女為了分財產發生糾紛時才知道，當時看到報紙報導就已經一肚子火了，所以沒有細看到底有沒有結婚，後來收到法院傳票才知道女方姓陳。」

台北地院法官認為，兩名見證人都否認同意並親自蓋章，加上證書也沒有簽名，明明是兩個不同的人蓋印，方式卻過於一致，因此認定確實有可能是陳男擅自使用他人印章辦理結婚登記，此舉違反《民法》第988條第1款規定，因此准許3子女的訴求裁定婚姻無效。

沒想到陳泓仰仍不死心，她主張，陳文生生前曾簽約明言要贈她一棟800萬元房屋，因此請求繼承遺產的陳文生3子女給付這800萬元，但陳文生3子女表示，就算法官判陳泓仰勝訴可獲800萬元，他們也沒有錢給她，因為錢早在爸爸生前就被她花光了。開庭結束後，陳泓仰不發一語，快步離開法院。

▼女算命師開完庭後，不發一語，快步離開法院。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼ 算命師里長案 。（圖／記者劉昌松翻攝）

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關鍵字：算命師,里長,遺囑,遺產

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