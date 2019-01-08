200萬遺產全是哥的！弟怒闖進門「持槍抵頭」：把錢交出來

▲吳嫌稍早已被移送往台南地檢署，但因其槍枝來源交代不清，警方將持續追查。（圖／記者林悅攝）

社會中心／綜合報導

「把遺產還給我！」台南市一名吳姓男子（54歲）因不滿父母過世後，名下財產盡歸哥哥所有，8日凌晨憤而前往兄長住處，並持槍抵住哥哥頭部，要他將財產交出來，不料兄弟兩人動靜過大驚動鄰居，吳嫌擔憂東窗事發，急忙收槍駕車逃逸；警方獲報後立即展開追查，並策動吳嫌投案交出槍彈，全案依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇罪嫌偵辦。

台南市政府警察局新化分局指出，8日清晨5時45分接獲民眾報案，表示新化區太平街一處民宅有男子持槍闖入，警方立即前往現場追查，經比對監視器畫面後，確認是54歲吳姓男子所為。

吳嫌在警方的策動下主動投案，並交出一把改造手槍與14發子彈。吳嫌供稱，父母在多年前過世，留下一塊土地與200萬元的遺產，但他這些財產卻全歸哥哥所有，自己一毛都沒分到，懷疑是哥哥暗中動了手腳，兄弟倆為此多次協調但仍然沒有結果，他一時氣憤，才會上門理論，還持槍抵住哥哥的頭要他「把財產交出來」。

「我只是想嚇嚇他！」吳嫌供稱，自己並無殺人犯意，只是想要哥哥把屬於他的那份遺產還給他，怎料過程中動靜態大，驚動鄰近住戶查看，他因身懷槍枝，擔憂事情鬧大遭警法辦，這才立即收手，駕車逃離現場。

警方指出，吳嫌對於槍枝、子彈來源交代不明，僅表示式先前在花蓮工作時拾獲，對於細節說明不清，後續警方也將持續追蹤，目前先依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇等罪嫌將其移送台南地檢署偵辦。