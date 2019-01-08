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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「史上最衰雇主」脫魯　八里雙屍案媽媽嘴老闆改判免賠

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▲▼謝依涵,媽媽嘴,呂炳宏（合成圖／記者楊佩琪、林煒傑攝）

 ▲「史上最衰雇主」呂炳宏，需與謝依涵連帶賠償。（合成圖／記者楊佩琪、林煒傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下八里雙屍命案的媽媽嘴咖啡店長謝依涵，獲得無期徒刑定讞。死者陳進福的家屬起訴，要求媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏與謝依涵等人賠償，一審判決謝依涵須賠償631萬餘元，二審改判呂需與謝依涵連帶賠償，呂被封為「史上最衰雇主」。案經更審，更審法院8日改判謝依涵獨力賠償631萬，呂炳宏等免賠。可上訴。

本案發生於2013年富商陳進福（79歲）與實踐大學副教授張翠萍（57歲）夫婦失蹤，當年2月底、3月初，新北市八里紅樹林地區出現2具浮屍，確認為2夫婦遭殺害後的屍體。檢警單位進行調查，鎖定八里當地著名咖啡店「媽媽嘴」店長謝依涵，涉有重嫌。經發動偵查行動逮捕後，謝女多次更改供詞，媽媽嘴的老闆呂炳宏、歐姓股東、鍾姓友人都被捲入。儘管疑點重重，檢方最後仍認定謝依涵一人所為，2013年4月間對她提起公訴。

法院審理期間，謝依涵一審、二審、更一審3度遭判處死刑，高院更二審改判無期徒刑，最高法院去年4月間駁回上訴，謝依涵逃過死刑，無期徒刑定讞。而死者家屬以謝依涵、呂炳宏與2名股東為被告，提出民事訴訟，要求連帶賠償。

其中死者張翠萍家屬求償部分，一二審均依照民法188條第一項本文規定，「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」認定呂炳宏與另2名股東需負擔「僱用人」連帶責任，判決呂等3人與謝依涵連帶賠償368萬餘元。案經最高法院駁回確定，呂炳宏被封為「史上最衰雇主」。

另外死者陳進福的2名兒子也起訴求償千餘萬元，一審判決謝依涵須獨力負擔賠償631萬餘元。上訴二審後，卻做出不同認定，改判謝依涵、呂炳宏，與成立媽媽嘴咖啡店的「媽媽嘴企業公司」，須連帶賠償631萬餘元。

陳進福家屬求償部分經最高法院撤銷發回，更一審於8日宣判，改判決謝依涵獨力負擔賠償631萬元，呂炳宏與媽媽嘴公司等，均不需負擔賠償。可上訴。

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