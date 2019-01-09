「他想綁架我！」持刀匪追進空手道館　被教練打到躺擔架出去

▲威廉斯企圖將一名女子強押上車，結果卻踢到鐵板。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州46歲搶匪威廉斯在當地時間3日持刀企圖強押一名女子上車，過程中追進一間空手道館，結果反而被見義勇為的教練法蓮打趴，等到警方到場時，還得用擔架把他抬出去，模樣十分狼狽。

根據《6abc》報導，空手道教練法蓮（Randall Ephraim）回憶，當時受害女子驚慌跑進道館裡，指稱外面有人企圖傷害她，不久威廉斯（August Williams）就跟著衝進來，一開始以為對方是要來詢問課程，結果女子見狀隨即大喊「他想綁架我」。

▲法蓮的空手道館意外爆紅。（圖／翻攝自instagram／ephraimdojo_charlottenc）

由於當時正好是父母接送孩子下課的時間，法蓮先試著勸阻，但威廉斯不聽，甚至拿著刀子步步往道館內逼近，不得已才出手反擊將人打趴；他事後接後採訪時坦言，歹徒體格相當壯碩，目測體重應該有200磅（約90公斤），「非常強壯，是很強大的人。」

然而，空有蠻力並不代表一定會贏，等到警方到場時，威廉斯已經痛到需要被用擔架抬出場，最後被強制送到醫院治療；至於是否涉及吸毒後犯案，警方仍在調查當中。網友們看完相關報導紛紛開玩笑說，「這大概是近期看過最成功的『道館廣告』了。」