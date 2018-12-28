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超高清！420億像素全景照拉近看　意外捕捉正妹半裸換裝瞬間

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420億像素全景照捕捉女遊客裸身換衣（圖／翻攝自Bigpixel Tech）

▲中國大陸一間科技公司利用最新的量子衛星空拍技術，拍攝出像素超高的照片。（圖／翻攝自Bigpixel Tech）

大陸中心／綜合報導

科技進步讓拍照影像品質越來越好，再遠都能拍得一清二楚。中國大陸一間科技公司在官網上釋出多張超高清照片，不僅能360度全景環繞，景色、人物無一漏勾，拉近後連路人的表情都清晰可見，在一張高達420億像素的普吉島照片中，就意外清楚捕捉到遠方船上一名裸著半身準備換裝的女遊客。

中國科技業者「景坤科技」在官網發布多張大像素全景照片，拍攝地點包含上海外灘、北京故宮、澳門、香港、普吉島及北韓等地，每張照片可拉近拉遠或360度旋轉完整觀看，由於這些照片約在420億到1950億之間，因此不斷拉近放到最大時，畫質依舊清楚，清晰度是傳統相機的2000倍。

事實上，「景坤科技」曾於2014年10月對外發表一張249億像素的上海外灘全景照，一個月內就獲得超過1.2億次點擊，而這些照片能有如此超高解析度，關鍵在於利用最新的量子衛星空拍技術，之後再將數千張照片組合起來，景象範圍能涵蓋數公里遠，但一張大像素全景照的容量大到數百GB。

而照片究竟有多麼清楚，在一張420億像素的普吉島照片中，不只可以一覽碧海藍天的秀麗風光，還可以看到在沙灘上曬著太陽或是戲水的男女遊客，當下的一舉一動都被拍了下來，且能夠近距離看他們臉上的歡樂神情，只是把照片往小船方向一拉近，意外發現一名赤裸著上半身的女遊客，她正要換裝的瞬間也被清楚捕捉，所幸她背對著鏡頭，沒有露點曝光。這樣的影像技術雖然令人驚嘆，不過有網友卻開始擔心被政府拿去使用。

420億像素全景照捕捉女遊客裸身換衣（圖／翻攝自Bigpixel Tech）

▲在420億大像素全景照中，拉近一看，意外捕捉到小船上女遊客正裸身換衣的瞬間。（圖／翻攝自Bigpixel Tech）

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關鍵字：拍照,照片,照像,高清,像素,全景照

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