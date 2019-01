2019 CES蘋果用標語「場外嗆聲」　強調用戶隱私暗諷科技大廠

▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。(圖/翻攝Twitter,以下同)

記者蔡惠如/綜合報導

每年都吸引各家科技廠商「火力展示」的美國消費性電子展(CES),今年以8K電視、人工智慧、5G、Aiot等為主軸,而一向不參展的蘋果公司,今年也在會場外包下整個大樓,並以黑底白字寫上「iPhone上發生什麼事,只有iPhone知」標語,「強調」用戶隱私的重要,炮火不小。

人工智慧絕對是2019 CES展的主要焦點之一,但想要機器聽得懂人話,後端必須搜集龐大資料庫來進行「學習」,人類的語言與行為模式是極為複雜的系統,然而大量資料也連帶具有隱私洩漏風險。



蘋果公司包下CES展場對面的整棟大樓立面,以顯眼的白底黑字「What happens on your iPhone, stays on your iPhone(無論iPhone上發生什麼事,只有iPhone知)」來另類參展,強調iPhone產品可確保用戶的隱私。

▲從展場外看到大樓,雖然有點距離,但白字黑底讓字能夠清清楚楚傳達「蘋果訊息」。

而這句話巧妙的亮點,在於使用了CES舉辦地區拉斯維加斯的著名名言,「what happens in Vegas, stays in Vegas(無論拉斯維加斯發生什麼事,就把它留在拉斯維加斯),不但呈現蘋果公司的高招宣傳,順便也幽了去年多間科技公司洩密事件一默。

但也有網友解讀,這樣明明白白的嗆聲,是明顯針對今年在CES有大動作的Google與Amazon等競爭對手。