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2019 CES蘋果用標語「場外嗆聲」　強調用戶隱私暗諷科技大廠

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▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。（圖／翻攝Twitter）

▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。（圖／翻攝Twitter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每年都吸引各家科技廠商「火力展示」的美國消費性電子展（CES），今年以8K電視、人工智慧、5G、Aiot等為主軸，而一向不參展的蘋果公司，今年也在會場外包下整個大樓，並以黑底白字寫上「iPhone上發生什麼事，只有iPhone知」標語，「強調」用戶隱私的重要，炮火不小。

人工智慧絕對是2019 CES展的主要焦點之一，但想要機器聽得懂人話，後端必須搜集龐大資料庫來進行「學習」，人類的語言與行為模式是極為複雜的系統，然而大量資料也連帶具有隱私洩漏風險。

蘋果公司包下CES展場對面的整棟大樓立面，以顯眼的白底黑字「What happens on your iPhone， stays on your iPhone（無論iPhone上發生什麼事，只有iPhone知）」來另類參展，強調iPhone產品可確保用戶的隱私。

▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。（圖／翻攝Twitter）

▲從展場外看到大樓，雖然有點距離，但白字黑底讓字能夠清清楚楚傳達「蘋果訊息」。

而這句話巧妙的亮點，在於使用了CES舉辦地區拉斯維加斯的著名名言，「what happens in Vegas， stays in Vegas（無論拉斯維加斯發生什麼事，就把它留在拉斯維加斯），不但呈現蘋果公司的高招宣傳，順便也幽了去年多間科技公司洩密事件一默。

但也有網友解讀，這樣明明白白的嗆聲，是明顯針對今年在CES有大動作的Google與Amazon等競爭對手。

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