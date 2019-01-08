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中國推動IUU漁船港口國措施　禁止入港加油補給與維修

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▲▼IUU漁船的港口國措施。（圖／翻攝中國政府網截圖）

▲IUU漁船的港口國措施。（圖／翻攝中國政府網截圖）

大陸中心／綜合報導

中國農業農村部近日推動落實打擊非法、不報告、不管制（簡稱IUU）漁船的港口國措施，即日起禁止7大國際漁業組織通報的247艘IUU漁船名單進入中國港口，不得入港加油、補給、維修和上塢等，所載漁獲物也禁止在中國港口卸貨、轉運、包裝、加工等。

據農業農村部網站公告顯示，已經聯合外交部、公安部、交通運輸部、海關總署、國家市場監督管理總局，共同推動IUU漁船的港口國措施。

▲▼漁船。（圖／CFP）

▲漁船。示意圖，與本文無關。（圖／CFP，下同）

打擊IUU捕撈活動是近年來國際漁業管理領域的最重要議題之一。農業農村部表示，聯合國糧農組織《關於預防、制止和消除非法、不報告、不管制捕撈的港口國措施協定》已於2016年正式生效，各國和各漁業組織已普遍將港口措施作為打擊IUU漁業活動的一項重要手段，中國堅決支持並積極配合國際社會打擊各種非法漁業活動。

目前，中國已經先後加入了「養護大西洋金槍魚委員會」、「中西太平洋漁業委員會」、「美洲間熱帶金槍魚委員會」、「印度洋金槍魚委員會」、「南太平洋漁業管理委員會」、「北太平洋漁業委員會」、「南極海洋生物資源養護委員會」等7個區域漁業管理組織，並按照各組織要求履行相關義務，合理利用海洋漁業資源，促進中國遠洋漁業在現有國際漁業管理框架下健康發展。

▲▼漁船。（圖／CFP）

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關鍵字：農業農村部,IUU漁船,養護大西洋金槍魚委員會,中西太平洋漁業委員會,美洲間熱帶金槍魚委員會,印度洋金槍魚委員會,南太平洋漁業管理委員會,北太平洋漁業委員會,南極海洋生物資源養護委員會

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