空服員被投訴「太胖」　巴基斯坦航空：不減肥就等著被停飛

▲公司規定空服員要在6個月內瘦到體重規定。（圖／翻攝自Facebook／Pakistan International Airlines）



國際中心／綜合報導

雖然空服員總給人窈窕、氣質的形象，但巴基斯坦國際航空公司的新標準似乎有點太嚴苛。由於近日官方不斷接到投訴說「空服員太胖」，因此下令1800名空服員必須要在6個月內達到規定身材，以170公分的女空服員來說，體重最重不能超過66公斤，否則就會面臨失業危機。

據CNN報導，航空服務總經理巴希爾（Aamir Bashir）在1日發布新規定，每位超重30磅（約14公斤）的空服員每個月至少要減掉5磅（約2公斤），且必須要在7月1日以前瘦到標準範圍內。

▲巴基斯坦國際航空。（圖／翻攝自Facebook／Pakistan International Airlines）



所有機組人員每個月都要進行體重測量，隨時掌握自己的身材狀況，以獲得飛行許可。巴基斯坦航空發言人塔依瓦爾（Mashhood Tajwar）表示，大約有100名的空服員需要在7月1日以前減輕體重，不然有可能會被公司停飛，並轉往醫療中心進行評估與治療，直到體重回到所需標準為止，「這是為了確保空服員苗條、聰明及健康」。

他還提到，「沒有人願意在飛機上見到狀態不好的機組人員」，而且巴基斯坦國際航空公司並不是唯一會要求員工體重的公司。

印度民航監管機構2014年規定，男性機組人員的最佳體重指數（BMI）為18至25，女性機組人員為18至22。BMI是25到29.99的男性和BMI為22到27的女性被歸類為過重。據了解，在2018年已取消BMI中的性別差異。