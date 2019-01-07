「Seafood的師父」妙天禪師　將成全台第3大黨黨主席

▲妙天禪師所屬的聖光禪教會，去年12月16日在高雄舉辦大型講座，現場吸引4,000人聆聽開示。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雙北公寓大樓違法改裝套房的問題層出不窮，北市迪化街附近一棟80坪的大廈房產，遭屋主違法隔間成11個獨立套房，造成樓下住戶天花板漏水，衍生的壁癌還長出結晶，住戶不堪其擾，向北市府建管處檢舉，卻無任何下文。受害住戶一狀告上法院，才知道樓上屋主的父親，就是知名佛教宗師、法號「妙天」的黃明亮。這些違建隔間的套房內都供奉佛像，疑為信徒靈修居住所用。

九合一大選結束後，角逐新竹縣長失利的前民國黨主席徐欣瑩日前請辭黨主席，民國黨2日突然在臉書發表聲明，宣布將在25日與黨主席為悟覺妙天的「國會政黨聯盟」正式合併。

一向神祕的民國黨，號稱擁有20萬名黨員，宣布將併入佛教宗師妙天禪師擔任黨主席新政黨，合併後，妙天將搖身一變成為全台僅次於藍綠二大政黨的第三大黨主席。

本刊調查，本名黃明亮的妙天禪師，1989年曾因侵占罪被判處6月有期徒刑，獲減刑提早出獄，後來接觸禪學而自創印心禪，妙天自稱禪宗宗師，宣稱得六祖法脈真傳。

有信徒指稱，妙天的道場與一般佛學團體最大不同，在於妙天沒有太多討論經典的課程，上課除了講求「禪定」，透過靜坐進行禪修，不時還會安排師兄、師姐分享妙天神蹟。

妙天屢因與政商名流的關係成為焦點，近年來妙天除在民國黨成立大會時露面，以及去年12月底在高雄講座現身，其實鮮少公開發言，前年徒弟妙禪師父被爆接受信眾饋贈勞斯萊斯及插隊看病，兩人師徒的恩怨被搬上檯面，妙天難得跳出面切割2人關係。

妙天於2011年創立釋迦牟尼佛救世基金會，致力於將禪宗正統之「印心佛法」弘傳至全世界，但該基金會也曾捲入投資近五千萬元入股亞太財金顧問公司，但爆發詐財糾紛後，由妙天出面控告遭詐欺，儘管官司仍在審理中，也也讓人一窺妙天財力雄厚。

值得一提的是，過去遭外界指涉是民國黨背後實際精神領袖的妙天禪師，選前也曾一再撇清關係，但最近民國黨卻宣布將與國會政黨聯盟合併，時機點格外令外界好奇，無論妙天的政治動向如何，這位號稱擁有20萬支持信眾的政黨領袖，竟連家中房舍漏水擾鄰都無法妥善解決，也算是政壇奇聞。



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