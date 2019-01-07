　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲大連海關管姓主任科員遭妻子舉報協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大連海關監管通關處查驗管理科一名管姓主任科員日前遭妻子舉報，利用職務之便和多人勾結，虛增採購商品價值騙取採購經費牟利，並在婚內長期和多名女性「代購」發生不正當性關係，大量對話截圖在網路上瘋傳。大連海關官方通報後，已對當事人停職並展開調查，然而調查過程又陸續接到管姓主任科員包庇協助走私、貪汙受賄等問題，決定依法律程序合併查處。

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲舉報人附上結婚文件證明和當事人關係。（圖／翻攝自微博）

根據舉報信內容敘述，37歲的管姓當事人2016年從武警瀋陽支隊副連職崗位轉業到地方，任大連海關監管通關處查驗管理科主任科員。舉報人自稱是他的合法妻子，為現役軍人，因察覺丈夫在婚內長期與10多名女性非法同居或發生性關係而進行調查。

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲舉報人詳實紀錄當事人的外遇資訊。（圖／翻攝自微博）

調查過程中發現丈夫除了外遇事實，甚至利用職權夥同其他官員包庇協助走私和收受賄賂、貪汙，數額巨大。信中還批判當事人身為黨員幹部不僅喪失理想信念、法紀意識淡薄、毫無黨性觀念和紀律意識，嚴重違反多項法律規範，要求給予嚴懲。

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲舉報人詳實紀錄當事人的外遇資訊。（圖／翻攝自微博）

舉報信中不僅附上相關身分證件證明和當事人的關係，甚至詳實記錄當事人的出軌資訊，包括時間、地點、對象職業電話和外遇事件概述。同時，也將當事人和其他同僚協助貪汙犯案、談論風流韻事的對話截圖散布到網路上供大眾評論，事件涉及多名大陸政府官員與民間公司人員，引發網友熱烈討論轉傳。

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲管姓主任科員和同僚、民間公司人員的對話截圖被公開到網路上。（圖／翻攝自微博）

大連海關6日晚間發布官方通報表示，已於2018年12月19日成立專案核查組並對當事人停職展開調查，期間又陸續收到新的違法舉報事證和網路反映，已依照紀律監察工作程序要求將包庇走私、貪汙收賄等問題合併查處，相關情況會及時向社會公布，接受社會監督。

▲▼大陸大連海關管姓主任科員遭妻子舉報利用職權協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

▲大連海關發布官方通報表示已成立專案進行調查。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
即／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治
五月天：過了今天再也沒有演唱會！「不要留下遺憾」
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
馬來西亞蘇丹宣布退位　創下該國首例

關鍵字：大連海關,代購,貪汙賄賂,外遇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

北京故宮網紅彩妝全線停產　合作方急發聲明「仍在預售」

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

冷資源換熱經濟　「露天滑冰場」空降上海

連賞2月大嬰巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

影／蔡英文不接受「一國兩制」　《環時》批：一定予以懲戒

廈門馬拉松開跑　衣索比亞選手包辦男、女前三

浙江玉環直航基隆十週年　推「黃金水道」發展貨運物流

內蒙貪官「廁所當密室」狂塞1.5億現金　逼檢警出動「5台點鈔機」

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

北京故宮網紅彩妝全線停產　合作方急發聲明「仍在預售」

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

冷資源換熱經濟　「露天滑冰場」空降上海

連賞2月大嬰巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

影／蔡英文不接受「一國兩制」　《環時》批：一定予以懲戒

廈門馬拉松開跑　衣索比亞選手包辦男、女前三

浙江玉環直航基隆十週年　推「黃金水道」發展貨運物流

內蒙貪官「廁所當密室」狂塞1.5億現金　逼檢警出動「5台點鈔機」

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

亞足賽／約旦門將擋19次射門　上屆冠軍澳洲首戰爆冷0比1輸球

快訊／信義區公寓深夜火警！「3樓竄濃煙」竟是有人縱火

緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

7年前IG發「男人騎裸女」污照！Angelababy喊「我想要」　網一翻驚了：還沒刪

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

帶肉入澳洲「最高罰920萬、關10年」　網嘆：台灣處罰根本小兒科

高雄南橫「追星」無光害野營　DIY種植椴木香菇樂體驗

三寶騎士「見縫就鑽」撞保桿　後座妹慘卡腳...網：還沒道歉

大陸熱門新聞

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

妻子爆科員夫睡14代購！怒向大..

蔡不允一國兩制　陸官媒：要懲戒

中美經貿談判將登場　美官員抵北..

想讓丈夫回家　她狠賞3月嬰巴掌

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

海底撈電視突播A片　網：真貼心

北京故宮彩妝停產　合作方急發聲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

肝癌父「停化療」救6歲重病兒

屁孩冰上飄移墜湖！女友+妹妹泡..

搶搭冰雪經濟 露天滑冰場空降上..

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

更多熱門

相關新聞

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

妳是否很擔心談了戀愛之後，卻被背叛傷害呢？其實從談戀愛的相處過程，就可以大概看出一個人會不會有出軌的傾向。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出男友／丈夫不會出軌的5個跡象，如果他把所有事情都告訴妳，而且也很無私，那妳就可以放心把一輩子交給他了！

他「忠貞紋身」要挽回老婆！　字拼錯GG

家暴夫「入珠弄痛」妻害發炎　法院准離

懷孕後男友神隱　問姊姊才知淪小三

陸電商法衝擊代購「不知道以後能幹啥」

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

喵瘋玩水果忍者　主人關螢幕哭惹

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！

半年內瘦19公斤！他遵循減肥3原則

更多

最夯影音

更多

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面