軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

▲大連海關管姓主任科員遭妻子舉報協助走私、貪汙收賄，並與多名代購女子發生性關係。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大連海關監管通關處查驗管理科一名管姓主任科員日前遭妻子舉報，利用職務之便和多人勾結，虛增採購商品價值騙取採購經費牟利，並在婚內長期和多名女性「代購」發生不正當性關係，大量對話截圖在網路上瘋傳。大連海關官方通報後，已對當事人停職並展開調查，然而調查過程又陸續接到管姓主任科員包庇協助走私、貪汙受賄等問題，決定依法律程序合併查處。

▲舉報人附上結婚文件證明和當事人關係。（圖／翻攝自微博）

根據舉報信內容敘述，37歲的管姓當事人2016年從武警瀋陽支隊副連職崗位轉業到地方，任大連海關監管通關處查驗管理科主任科員。舉報人自稱是他的合法妻子，為現役軍人，因察覺丈夫在婚內長期與10多名女性非法同居或發生性關係而進行調查。

▲舉報人詳實紀錄當事人的外遇資訊。（圖／翻攝自微博）

調查過程中發現丈夫除了外遇事實，甚至利用職權夥同其他官員包庇協助走私和收受賄賂、貪汙，數額巨大。信中還批判當事人身為黨員幹部不僅喪失理想信念、法紀意識淡薄、毫無黨性觀念和紀律意識，嚴重違反多項法律規範，要求給予嚴懲。

▲舉報人詳實紀錄當事人的外遇資訊。（圖／翻攝自微博）

舉報信中不僅附上相關身分證件證明和當事人的關係，甚至詳實記錄當事人的出軌資訊，包括時間、地點、對象職業電話和外遇事件概述。同時，也將當事人和其他同僚協助貪汙犯案、談論風流韻事的對話截圖散布到網路上供大眾評論，事件涉及多名大陸政府官員與民間公司人員，引發網友熱烈討論轉傳。

▲管姓主任科員和同僚、民間公司人員的對話截圖被公開到網路上。（圖／翻攝自微博）

大連海關6日晚間發布官方通報表示，已於2018年12月19日成立專案核查組並對當事人停職展開調查，期間又陸續收到新的違法舉報事證和網路反映，已依照紀律監察工作程序要求將包庇走私、貪汙收賄等問題合併查處，相關情況會及時向社會公布，接受社會監督。

▲大連海關發布官方通報表示已成立專案進行調查。（圖／翻攝自微博）