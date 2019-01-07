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「超時工作每天都在發生」客運業不滿鬆綁七休一　喊告勞長瀆職

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▲▼首都客運。（圖／首都客運提供）

▲勞動部預告將鬆綁客運業七休一，在年節等假日最多可連上9天班。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

勞動部4日預告「鬆綁7休1」，客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，最多可連續上9天班，最快農曆春節前生效施行。台灣汽車客運業產業工會列舉過去多件重大事故，怒批「交通部、勞動部似乎忘了慘痛教訓」，9日將對勞動部部長許銘春提告瀆職。

因應今年春節假期長達9天，交通部盼能鬆綁客運業「七休一」，並提出配套，勞動部也在4日預告，客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，最多可連續上9天班，不過勞工每天正常連同延長工時不得超過11小時，且不可連續超過3天，預計預告至14日截止，最快在農曆春節施行。

▲▼台灣汽車客運產業工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲堅決反對鬆綁七休一，台灣汽車客運產業工會曾集結交通部抗議。（圖／翻攝自台灣汽車客運業產業工會FB粉專）

對此，台灣汽車客運業產業工會理事范光明怒批，勞動部之前口口聲聲說要當勞工的靠山，但現在竟還讓常態就地合法化。地方主管機關公運處拼命加開班次、增加新路線，在現有人力吃緊情況下根本是雪上加霜，再加上駕駛平均年齡高齡化，在長期長工時狀態下，要怎麼確保乘客跟用路人的安全？

范光明表示，對於鬆綁七休一政策，工會至始至終都採取反對態度，之前在勞資協調會中也清楚告知勞動部，目前客運業超時工作、違規事件都很普及，每天都在發生，真的不希望發生蝶戀花、普悠瑪事件重演，沒想到勞動部視而不見，更草率公告客運業將鬆綁七休一，對此，工會絕對會採取強硬態度抗議。

▲▼市府轉運站,國道客運跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲為確保駕駛、乘客、用路人安全，工會喊告勞動部部長瀆職，要求鬆綁七休一政策踩煞車。（圖／記者李毓康攝）

工會也列舉出過去幾件客運重大交通事故，包含蝶戀花武陵遊覽車國5翻覆釀33死11傷、景山交通陸姓司機疲勞駕駛撞死國道員警，以及駕駛開車過程中突身體不適昏迷猝死等意外等。

工會強調，在勞動部開放七休一的政策中，完全沒有提及對違反勞動法之客運業者裁罰的部分，只推給人力吃緊的勞檢員來敷衍搪塞，勞動部此舉危及勞工、用路人的安全，更損害公眾安全。工會要求勞動部對此政策踩剎車，同時也宣布9日將前往勞動部陳情，若勞動部仍執意要讓政策上路，將赴監察院對勞動部部長許銘春提告瀆職。

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關鍵字：客運業,七休一,勞動部,台灣汽車客運業產業工會

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