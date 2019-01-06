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石碇機車摔落邊坡　警搜救「只見機車不見人」

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▲▼機車摔車後掉落邊坡，警消到場協尋，只發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博攝）

▲警方獲報機車騎士失聯，警消出動大批人力到場協尋。（圖／記者趙永博翻攝）

突發中心／新北報導

6日凌晨0時許，新北市石碇區警方接獲報案指出有機車疑似在106縣道發生事故，警方調閱監視器確認有名機車騎士騎乘機車摔車的情形，便轉報給消防人員，消防隊獲報後，出動救災車輛到場搜救，但在現場找了一個多小時，都沒有發現摔車騎士的蹤跡，警消研判機車騎士早已自行離開現場，最後所有搜救人車才撤離現場。

轄區消防人員表示，當時從警方接獲轉報指稱，有一名機車騎士騎車摔落在石碇區106縣道54.5公里處，消防人員立即派遣救災車輛趕抵現場，在現場僅發現一部機車掉落在深約5米深的邊坡，搜救人員下去四處尋找，都找不到該名機車騎士，而機車墜落地點的下方，就是溪谷菜園。

救難人員靠近摔落的機車一看，才發現機車上的鑰匙早已被拔走，研判機車騎士早已自行離去。轄區警方表示，報案人供稱，有民眾騎車之後，就沒有再返家。警方調閱沿途監視器，發現該車輛在2天前行經該處時，發生摔車滑落邊坡的情形，由於監視器影像並沒有看到有人爬上邊坡，才會轉報給消防隊協助搜救。

由於現場沒有路燈加上天色昏暗，沒有發現該名機車騎士，並且機車上的鑰匙有被拔走的跡象，現場人員在搜索一個多小時後，研判騎士已經自行離去，而轄區員警也會針對該路段，加強調閱周邊監視器影像，要進一步釐清騎士的動向。

▲▼機車摔車後掉落邊坡，警消到場協尋，只發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼救難人員試圖爬下邊坡，要找尋失聯的騎士。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼機車摔車後掉落邊坡，警消到場協尋，只發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼機車摔車後掉落邊坡，警消到場協尋，只發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在邊坡草堆中，發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼機車摔車後掉落邊坡，警消到場協尋，只發現鑰匙被拔走的機車。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：機車,石碇,摔車,邊坡,掉落,失蹤

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